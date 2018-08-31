陳滄江宣布退出民進黨 不選金門縣長

金門縣唯一民進黨籍議員陳滄江（中）31日宣布退出民進黨，同時不參選金門縣長，也不爭取議員連任。中央社 107年8月31日

（中央社金門縣31日電）金門縣唯一民進黨籍議員陳滄江今天表示，民進黨近來作為傷害金門鄉親感情，宣布退出民進黨，同時不參選縣長，也不爭取議員連任；但願意以無黨無派身分，協助理念相同的候選人。



107年地方公職人員選舉登記第4天，作為金門唯一民進黨籍縣議員的陳滄江動向備受關注。陳滄江上午在縣府大樓前表示，民進黨執政兩年來，不少政策違背民意，包括兩岸引水典禮爭議、「八二三戰役是金門人的戰役」，以及副總統在台灣淹水時赴金旅遊，在在都傷害了金門鄉親的感情，離金門民意越來越遠。



陳滄江提到，年底的縣長選舉，民進黨對金門不提名、也未徵召，這對20多年長期在金門扛著綠旗努力不懈的基層黨員而言，是遺棄及不信任。



因此，陳滄江宣布，從今天起退出民進黨；他同時宣布「裸退」，退出今年底金門的五合一選舉，不會參加縣長和縣議員選舉。陳滄江表示，已向黨中央表達退黨意願，黨中央肯定他過去的表現並獻上祝福。



他引用詩句「落紅不是無情物，化作春泥更護花」，表示未來要以無黨無派的身分，協助理念相同的候選人，盡力輔選，讓金門民主開花結果。至於是否從此退出政壇，陳滄江表示，需要時間沉澱；現階段最重要的是要陪伴家人，彌補20多年來的虧欠。(編輯:孫承武) 1070831