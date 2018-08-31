林右昌著白潮T登記參選 盼帶動基隆再次躍進

力拚連任的基隆市長林右昌（前中）31日在妻子吳秋英（前右2）、多名里長、市議員及市議員參選人陪同下，前往基隆市選舉委員會登記參選，一行人穿著印有基隆市各景點的白色T恤，高喊「我愛基隆、票投右昌，希望城市、進步基隆」。中央社記者王朝鈺攝 107年8月31日

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）基隆市長、民進黨基隆市長提名人林右昌今天穿著白色T恤前往選委會登記參選基隆市長。他表示，未來還有更多重大建設需要積極推動，期盼自己能讓基隆再次躍進。



林右昌上午10時在妻子吳秋英和多名里長、市議員及市議員參選人陪同下前往基隆市選舉委員會登記參選基隆市長，一行人穿著白色印有基隆市各景點的T恤，高喊「我愛基隆、票投右昌，希望城市、進步基隆」。



林右昌說，2014年當選市長時是基隆市有史以來最艱困的一年，基隆市不但負債高達新台幣124億，且失業率、離婚率、自殺率還是最高的「三高」城市，上任3年多來，市府讓基隆從黑白變成彩色，讓基隆人重新找回光榮感、自信及驕傲。



他表示，未來還有更多重大建設需要積極推動，「讓基隆能再次躍進」是所有基隆人的共同期待，基隆人若認同基隆真的有在進步、改變，期待未來更快進步，年底這場選戰是所有基隆人投基隆一票，投自己一票，「給基隆按個讚，也給基隆人按個讚」。



「這已不是自己的選戰，而是所有37萬基隆市民的選戰」，林右昌指出，市民要選擇繼續努力向前或是保守退步，大家心裡有一把尺，期待這次選舉是一場高水準的君子之爭，他也會接納、傾聽各種多元意見，期許自己有機會帶領市民一起向前衝。



他說，上次基隆市長選舉得到基隆有史以來最高的10萬1010票，接下來的日子會著重在市政上，不會有特別的選舉行程，至於大家關心的競選總部約在10月中成立。（編輯：黃于）1070831



