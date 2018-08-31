南投旺來產業園區 用地熱門廠商搶進駐

南投縣政府辦理南投旺來產業園區，14塊用地剩2塊，9月將出售，已有7、8家廠商探詢，縣府31日辦理熱銷記者會，南投縣長林明溱（左4）歡迎廠商把握最後進駐機會。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年8月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）南投縣政府辦理南投旺來產業園區，規劃引進具地方特色、低污染產業，助地方產業升級並增加就業機會，14塊用地剩兩塊，9月將出售，已有7、8家廠商探詢，縣府歡迎把握機會。



南投縣長林明溱推動南投旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業園區及埔里福興溫泉農場5大園區計畫，其中剩餘兩塊南投旺來產業園區土地，縣府今天辦理熱銷記者會，規劃再公告出售，歡迎廠商把握最後進駐機會。



林明溱表示，園區14塊產業用地，多筆土地銷售初期就出現2家以上廠商搶購情形，經縣府多次協調，核准其中12塊土地承購，剩餘兩塊土地9月也將出售，讓相關地方特色產業廠商進駐。



林明溱說，旺來園區民國110年開發完成後，預估增加1000個就業機會，廠商年產值估約新台幣26億元，並帶動觀光工廠每週約5000人次造訪，活絡地方整體經濟，對未來發展有加乘效果，地方繁榮可期。



林明溱表示，預定進駐廠商包括「微熱山丘」品牌的鳳梨酥大廠寶田股份有限公司、「3點1刻」茶飲品牌的石城實業股份有限公司與以芋頭酥聞名的先麥食品股份有限公司等知名食品廠，並有意在園區打造觀光工廠，還有上緯企業股份有限公司規劃設立總部。



除旺來園區，埔里微型產業園區也是重點，林明溱說，園區有高密度生態綠化空間與優質環境，目前服務中心建築體、滯洪池與排水系統近完成，全案預定明年完工，園區7塊產業用地土地已售出2塊，縣府建設處規劃9月再次公告招商出售。（編輯：李明宗）1070831