楊麗環完成登記手續 矢言堅持參選到底

無黨籍桃園市長參選人楊麗環（前左3）31日上午聯合多名無黨籍市議員參選人、楊氏宗親會及84歲母親楊李雲的陪同下，前往選舉委員會登記參選桃園市長。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）前國民黨籍立委楊麗環脫黨參選桃園市長，趕在最後登記日的今天完成登記手續。她表示，留在立法院不在她思考範圍內，感謝國民黨的栽培，自己說話算話，完成登記就會堅持到底。



無黨籍桃園市長參選人楊麗環上午聯合多名無黨籍市議員參選人、楊氏宗親會、藍天志工團關懷協會等，在84歲母親楊李雲的陪同下，前往選舉委員會登記參選桃園市長。



楊麗環原定28日的登記行程臨時延期，改為今天登記，引發外界聯想。她在致詞時表示，因為前幾天南部民眾深受淹水之苦，才會將登記日期延後，今天是陽光普照、藍天白雲的好天氣，是個好預兆。



中國國民黨在楊麗環退黨後，頻頻接觸挽留都碰壁，楊麗環受訪說，其實只有黨主席吳敦義的妻子蔡令怡親自到服務處找她，其他獲提名參選人都只是在媒體放話，但黨中央與地方黨部確實有打電話聯繫，只是自己心意已決，未有直接接觸。



對於國民黨副主席曾永權提出，希望她留在立法院和大家共同努力，楊麗環表示，「選市長就是選市長，跟其他沒有關係」，自己決定參選市長，就未考慮過立委職務，自己也不是為立委而來，因此，國民黨說的都不在自己思考範圍內。



當記者詢問，29日行動中常會移師桃園，國民黨主席吳敦義仍不停釋出善意，甚至設宴等到晚上9時，仍盼不到楊現身。楊麗環說，自己那天的台北行程滿檔，感謝國民黨在她決心參選時未予以為難，但自己已登記參選，只能祝福國民黨所有參選人。



楊麗環說，現在與國民黨的關係還是很好，許多選民都是選人不選黨，相信民眾會做出正確的選擇，若能成功當選，就是對國民黨最大的回報。



至於是否會影響國民黨提民的桃園市長參選人陳學聖選情，楊麗環則表示，沒有瓜分票源與否的問題，因為「他自己的票都不夠了，怎麼瓜分」。（編輯：梁君棣）1070831





無黨籍桃園市長參選人楊麗環（左）31日上午前往選舉委員會登記參選桃園市長。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月31日