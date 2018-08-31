/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 楊偉中亞運棒球 紀淑如楊俊瀚
>rss

楊麗環完成登記手續 矢言堅持參選到底

發稿時間：2018/08/31 12:15

最新更新：2018/08/31 12:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
無黨籍桃園市長參選人楊麗環（前左3）31日上午聯合多名無黨籍市議員參選人、楊氏宗親會及84歲母親楊李雲的陪同下，前往選舉委員會登記參選桃園市長。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月31日無黨籍桃園市長參選人楊麗環（前左3）31日上午聯合多名無黨籍市議員參選人、楊氏宗親會及84歲母親楊李雲的陪同下，前往選舉委員會登記參選桃園市長。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）前國民黨籍立委楊麗環脫黨參選桃園市長，趕在最後登記日的今天完成登記手續。她表示，留在立法院不在她思考範圍內，感謝國民黨的栽培，自己說話算話，完成登記就會堅持到底。

無黨籍桃園市長參選人楊麗環上午聯合多名無黨籍市議員參選人、楊氏宗親會、藍天志工團關懷協會等，在84歲母親楊李雲的陪同下，前往選舉委員會登記參選桃園市長。

楊麗環原定28日的登記行程臨時延期，改為今天登記，引發外界聯想。她在致詞時表示，因為前幾天南部民眾深受淹水之苦，才會將登記日期延後，今天是陽光普照、藍天白雲的好天氣，是個好預兆。

中國國民黨在楊麗環退黨後，頻頻接觸挽留都碰壁，楊麗環受訪說，其實只有黨主席吳敦義的妻子蔡令怡親自到服務處找她，其他獲提名參選人都只是在媒體放話，但黨中央與地方黨部確實有打電話聯繫，只是自己心意已決，未有直接接觸。

對於國民黨副主席曾永權提出，希望她留在立法院和大家共同努力，楊麗環表示，「選市長就是選市長，跟其他沒有關係」，自己決定參選市長，就未考慮過立委職務，自己也不是為立委而來，因此，國民黨說的都不在自己思考範圍內。

當記者詢問，29日行動中常會移師桃園，國民黨主席吳敦義仍不停釋出善意，甚至設宴等到晚上9時，仍盼不到楊現身。楊麗環說，自己那天的台北行程滿檔，感謝國民黨在她決心參選時未予以為難，但自己已登記參選，只能祝福國民黨所有參選人。

楊麗環說，現在與國民黨的關係還是很好，許多選民都是選人不選黨，相信民眾會做出正確的選擇，若能成功當選，就是對國民黨最大的回報。

至於是否會影響國民黨提民的桃園市長參選人陳學聖選情，楊麗環則表示，沒有瓜分票源與否的問題，因為「他自己的票都不夠了，怎麼瓜分」。（編輯：梁君棣）1070831

無黨籍桃園市長參選人楊麗環（左）31日上午前往選舉委員會登記參選桃園市長。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月31日無黨籍桃園市長參選人楊麗環（左）31日上午前往選舉委員會登記參選桃園市長。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月31日
無黨籍桃園市長參選人楊麗環（前右）31日上午在84歲母親楊李雲（前左）的陪同下，前往選舉委員會登記參選桃園市長。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月31日無黨籍桃園市長參選人楊麗環（前右）31日上午在84歲母親楊李雲（前左）的陪同下，前往選舉委員會登記參選桃園市長。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月31日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP