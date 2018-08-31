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政治素人楊華美選花蓮議員 銅板百元鈔繳保證金

發稿時間：2018/08/31 12:56

最新更新：2018/08/31 12:56

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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）九合一選舉登記最後一天，花蓮無黨派的政治素人楊華美投入縣議員選舉。在新住民、環保人士及小市民支持下，她帶著募款來的銅板及百元鈔票，到縣選委會繳交12萬元保證金。

由於縣選委會依規定不收銅板，現場志工們只好忙著清點零錢湊足鈔票才完成登記。楊華美說，從7月1日宣布參選那天起，以小額募款每人新台幣200元，獲得超過600名民眾的支持，才成功募集登記參選的保證金12萬元，許多人無條件捐款支持，期待花蓮改變。

社工出身的楊華美4年前在地球公民基金會、黑潮海洋文教基金會等多個公民團體推薦下，以政治素人之姿、多年社工經驗、無黨無派的身分投入花蓮縣第一選區（花蓮市）縣議員選舉，初試啼聲即獲得2378票。

楊華美說，4年前僅差100多票即能實踐對支持者的承諾，這一次再度以無黨身分參選仍不改初衷，將以近20年扶助弱勢的社工經驗，發揮陪伴的耐性與解決問題的特質，為家鄉花蓮奉獻，希望打破兩黨壟斷政治局面，為議會加入新的、更多人民的聲音，期能為花蓮創造一場真正的改變，讓鄉親以身為花蓮人為榮。

第一選區目前有17人登記參選，爭取9席次，其中有2席婦女保障名額。國民黨提名議員楊文值妻子徐子芳，另有里長俞慧君，民進黨提名已故市長田智宣遺孀張美慧，共4名女性參選，競爭激烈。(編輯:孫承武) 1070831

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