楊麗環脫黨登記參選 陳學聖：國民黨開會處理

前國民黨籍立委楊麗環脫黨參選桃園市長，並在31日完成登記手續；國民黨桃園市長參選人陳學聖（圖）表示，黨部將針對楊麗環黨籍做適當處置。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）國民黨前立法委員楊麗環脫黨參選桃園市長，並在今天完成登記手續。國民黨桃園市長參選人陳學聖表示，黨部將就其黨籍進行處理；桃園市長鄭文燦則說，國民黨內事務不予評論。



陳學聖召開記者會表示，「不患無位，患所以立」，他不憂慮當選與否，而是擔心自己沒有做好充足的準備。楊麗環在國民黨最艱困的時刻登記參選，讓桃園市的選情更加險峻，未來他將會「打自己的仗、走自己的路」，提出更好的政見造福市民。



陳學聖說，對泛藍的支持群眾感到抱歉，但楊麗環辜負國民黨長期的栽培，堅持登記參選，雙方就沒有協調的可能，國民黨將針對她的黨籍做適當處置。國民黨桃園市黨部也發出聲明表示遺憾，市黨部考紀會將在下週召開會議處理。



鄭文燦表示，初選公不公平是國民黨內部事務，自己沒意見。但每個人都有參選的權力，自己會把每天的工作做好，完成市民的期待，讓桃園能夠進步，讓每項建設能夠完成，自己是以此態度來面對選舉。



鄭文燦指出，選舉有時候火花難免，不過自己不會參加口水戰爭或是吹牛比賽，將以正面、陽光的競選方式，讓大家看到桃園的希望，就像今年是福的春聯「幸福天光」，希望讓市民看見幸福，讓桃園看見天光。（編輯：黃于）1070831