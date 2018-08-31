南部縣市豪雨水患 賴清德籲踴躍捐款

（中央社記者黃旭昇新北31日電）行政院長賴清德今天表示，宗教團體不但教化人心，且有愛心在各種重大災難時發揮撫慰人心、踴躍捐獻的精神，令人感動。他也呼籲各宗教團體大力協助嘉義縣等南部水患受災縣市。



賴清德上午在新北市政府多功能演藝廳，參加內政部主辦的宗教團體表揚大會，頒獎給新北市板橋慈惠宮、湧蓮寺等團體。他致詞表示，宗教團體不僅解決社會問題，也推動台灣社會進步。



賴清德向得獎團體致謝，肯定宗教團體教化社會安定人心的力量，並推動教育文化與福利服務及慈善工作，這些都受到社會肯定。尤其，許多角落有不為人知的困難，也都受到宗教團體幫助。



賴清德說，宗教團體協助地方政府解決偏鄉教育、自殺防治、毒品防制，以及縣市政府推動的政策也受到宗教團體慷慨解囊協助。



同時，他表示，台灣發生重大事件時，宗教團體更給予幫助。包括兩年前的台南地震在警義消救災外，宗教團體也給予許多協助才完成救災。救災完畢時，各宗教團體寺廟與教會捐助大筆善款賑災。



賴清德特別感謝宗教團體對台南地震的幫忙，甚至花蓮大地震、高雄氣爆、九二一地震，國內外天災地變，宗教團體不缺席，社會的正能量是各宗教團體發揮愛心的結果。他特別在感恩的時刻，表示敬意。



賴清德說，宗教界典藏文物或古蹟歷史建築等，包括新竹義民祭典、基隆中元祭、台南平埔族葉祭，三月瘋媽祖，這些都是國家無形文化資產，善加保存與推廣都有助於推動觀光產業。



他表示，因台灣為民主制度才特別保護宗教自由，宗教團體救苦救難，安定社會，也期待可以發揮社會力量，捍衛國家民主制度。



近日南部發生豪雨水患，賴清德也拜託宗教團體，無論是受災縣市或並未受災難的城市，宗教團體可發揮力量一起幫助受災縣市；尤其嘉義縣沿海地區民眾經濟條件不好，嘉義縣政府財政困難，淹水最深、最久，他希望大家可以捐款給嘉義縣府。



內政部長徐國勇致詞時表示，宗教團體表現出正向與向善的力量，台灣要做的安居樂業、社會住宅、包租代管、危險老舊建築的都市更新，社會治安等，如果沒有宗教團體的協助將無法做到。



徐國勇說，心靈的洗滌與教化比上述的都市更新等議題更重要。台灣是充滿愛心的社會，台灣能安居樂業也是宗教團體的貢獻。（編輯：梁君棣）1070831