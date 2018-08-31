防治蟲蟲危機 中市1隻龍眼雞換5包花博米

多名台中市議員31日在質詢時要求台中市府提前防範龍眼雞入侵（圖）；台中市農業局長王俊雄回應，已訂定防治配套，民眾若發現龍眼雞活體可通報專線或採集送交農業局，1隻龍眼雞可換5包花博米。中央社記者趙麗妍攝 107年8月31日

（中央社記者趙麗妍台中31日）荔枝椿象危害荔枝，龍眼也出現「龍眼雞危機」，台中市為防範龍眼雞入侵，訂定防治配套，民眾發現龍眼雞活體，可通報專線或採集送農業局，1隻龍眼雞可換5包花博米，防治外來害蟲。



台中市議會今天召開業務質詢，市議員謝明源、翁美春、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、張芬郁共同質詢表示，「龍眼雞」是以吸食樹液為生的外來種農業害蟲，日前在新北市現蹤，為避免龍眼雞入侵台中，要求市府提前防範。



謝明源指出，荔枝椿象造成荔枝農損嚴重，有了荔枝椿象的教訓後，針對龍眼雞的問題，市府應提前研究因應對策，莫讓荔枝椿象事件再上演。



台中市農業局長王俊雄表示，目前台中市尚未發現此害蟲，但已訂定防治配套，民眾發現活體時可通報專線或採集送交農業局，設籍於台中市的民眾，1隻龍眼雞可換5包1斤裝的花博米。



農業局指出，龍眼雞為蠟蟬科昆蟲，體色綠色，頭部前方具向上彎曲的細長吻狀突起、長吻上具有許多白色小斑點，主要棲息在金門縣龍眼樹及少數荔枝、橄欖、芒果、相思樹上，會取食寄主枝幹的汁液造成寄主危害，屬於農業有害生物。（編輯：吳佳穎）1070831