百貨業者做公益 家扶孩童樂享韓國美食

新竹市一家百貨公司攜手韓國農水產食品業者，捐贈從韓國空運來台的零食餅乾等物資給新竹家扶中心，讓孩子們開心品味韓國美食文化。中央社記者魯鋼駿攝 107年8月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）位在新竹市區的百貨業者，結合韓國農水產食品業者，捐贈從韓國空運來台的零食餅乾等物資，給予新竹家扶中心，讓孩子們也能品嚐韓國美食文化，助孩童快樂成長。



新竹大遠百舉辦14天的韓國物產展，推出道地韓國特色物產、零食泡麵及美味熟食，但社會上有一群孩子，鮮少有機會能夠品嚐到這些異國風味，百貨業者決定結合韓國企業，一起捐出美食給在地弱勢孩童。



新竹家扶中心主任沈俊賢表示，目前家扶中心在新竹地區計有讀40名幼兒園學童、180名國小學童，都是來自單親、隔代教養家庭，家庭經濟較困難，平時就鮮少有機會購買餅乾、糖果，何況是品嚐到異國美食。



沈俊賢說，感謝新竹大遠百與韓國農水產食品業者，捐贈來自韓國的食品，孩子們都是第一次吃到這些異國美食，大家興奮又新奇；此外，百貨業者也捐出色鉛筆等文具，估計60戶、120名孩童受惠。



新竹大遠百店長徐為興受訪指出，這次活動除了邀集韓國許多美食來到台灣，當地的韓國農水產食品流通公社所長全柳玹也代表捐贈零食餅乾等物資給新竹家扶中心，讓孩子們也有機會品嚐韓國美食；大遠百也捐贈文具一批，共同幫助孩子們快樂成長。（編輯：梁君棣）1070831