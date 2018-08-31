選手得獎要回捐培訓金挨批 柯文哲允徹查

（中央社記者梁珮綺台北31日電）市議員陳孋輝今天表示，市立大同高中體操隊要求得獎學生必須回捐5分之1的培訓金，她說，培訓金美意是要補助選手，錢卻入了大人口袋，相當丟臉，台北市長柯文哲允諾徹查。



台北市議會下午舉行第8次定期大會第9次會議市政總質詢，國民黨市議員陳孋輝質詢時指出，大同高中除了羽球隊得獎選手被要求回捐獎金，體操隊也有得獎選手要回捐培訓金的狀況。



陳孋輝表示，台北市教育局民國99年發布台北市市立中等以下學校體育學生學雜費及培訓補助金發給要點，符合資格者每人每學期可獲培訓補助金3000元或5000元，她說，補助金預算由局處編列，議會秉持照顧選手的心才通過，最後選手卻被學校要求，得獎必須回捐5分之1的培訓金。



陳孋輝說，104年至今，教育局給大同高中體操隊的補助金有20多萬元，回捐了4萬多元，而只要選手奪牌，教練同樣有獎勵金，只是每年市府編列預算補助學生，當選手得獎時卻要回捐，教練則不用，實在可笑、丟臉。



她表示，她接獲體操隊家長陳情，指回捐制度已幾乎「法治化」，學校給家長的表單中清楚寫明為使選手有回饋機會與培養社會責任，得獎應回饋5分之1，並明文列出繳費金額與方式，家長簽署同意書，完成捐款後，會有捐款收據可報稅。



陳孋輝認為，市府應成立專案小組全面徹查；柯文哲在議場上允諾，會視為通案檢討，會徹查全北市學校是否有類似情形。



大同高中表示，未來不再允許後援會設置「回捐獎金」制度，家長如要幫助選手，可以自由樂捐，但不允許各校隊明文規定要選手回捐獎金。（編輯：李亨山）1070831