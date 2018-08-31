翻轉老社區 見證高雄市地重劃一甲子

（中央社記者陳朝福高雄31日電）高雄市辦理市地重劃一甲子，不僅翻轉老舊社區，帶來城市新風貌和增加土地利用價值，廣設的滯洪池也在這波南台灣豪雨成災時發揮功用。



高雄市政府地政局今天舉辦「市地重劃一甲子」系列活動宣告暨國家地理頻道「創新城市：高雄」紀錄片首映記者會，副市長楊明州細數市地重劃為高雄帶來城市新風華，並邀請民眾參與歷史時刻。



楊明州表示，高雄市從民國47年全國首辦第一期市地重劃，經過一甲子的努力，不論是期數或面積都為全國之冠，總共辦理128處，面積共達3619公頃。



一甲子來，高雄市政府透過市地重劃取得大型公共設施，例如文化中心、科工館、中都濕地公園、美術館和高雄巨蛋等，影響城市的發展脈絡。



0823水災期間，楊明州說，廣設的滯洪池及公園綠地貯留降雨，減輕災情。市府以打造海綿城市為目標，同時施設排水溝渠、箱涵，改善重劃區內外淹水問題。像是第84期重劃區取得北屋滯洪公園用地，滯洪池可容納約2.8萬噸的滯洪量，改善當地水患問題。



楊明州說，目前更活化閒置軍用土地及翻轉老舊社區，推動亞洲新灣區，讓高雄成為幸福宜居城市。



高雄市地政局出版「榮耀與傳承」套書，紀載這一甲子來為重劃付出工作人員及市地重劃帶給高雄轉變，並規劃9月5日至9月11日在高雄統一夢時代，舉辦市地重劃一甲子系列活動，楊明州歡迎民眾共襄盛舉，參與這歷史時刻。



這一甲子故事也吸引國家地理頻道製作「創新城市：高雄」，透過紀錄片呈現高雄市持續進化城市面貌，將在台灣、日本、韓國、東南亞、中東、大洋洲等地約40個國家播映。（編輯：陳政偉）1070831