台中市網路販賣菸酒檢舉案 4年增加10倍

民進黨籍台中市議員楊典忠31日在台中市議會業務質詢上提出，據市府統計，中市網路販賣菸酒檢舉案件在民國104年有37件、105年有59件、106年190件、107年截至8月已有344件，4年增加了10倍。中央社記者趙麗妍攝 107年8月31日

（中央社記者趙麗妍台中31日電）國人出國旅遊習慣購買菸酒，台中市網路販賣菸酒檢舉案件，4年來增加10倍，市府請各網路交易平台業者配合公告，將利用適當管道宣導，降低網路販賣菸酒違規情形。



台中市議員楊典忠今天在台中市議會業務質詢上提出，台中市網路販賣菸酒檢舉案件，據市府統計，104年有37件、105年有59件、106年190件、107年截至8月已有344件，網路菸酒檢舉案件4年增加10倍。



楊典忠表示，有民眾從國外買1條菸與1瓶酒給家人，因未拆封拿到網路販售，結果被罰新台幣1萬元，由於裁罰案件很多都是初犯，他認為，網路科技日新月異，市府應該加強法規宣導，提醒各網路平台業者告知會員用戶。



市議員張雅旻指出，旅客攜帶貨幣、菸酒食品、藥品的入境相關規定繁複，建議主管機關應多加宣導，將公開資訊透明簡化，方便搭機民眾檢視，避免違規。



台中市財政局長林顯傾表示，出國消費很多人有「台灣沒有的就盡量買」的想法，考量若數量龐大的話，可能影響國家關稅收入，因此訂定有攜帶菸酒、食品等入境相關規定。



台中財政局持續加強宣導相關法令，除請各網路交易平台業者配合公告外，也積極利用網頁、跑馬燈或其他活動現場等適當管道宣導，降低網路販賣菸酒違規情形。（編輯：吳佳穎）1070831