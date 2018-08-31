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台南市與新營黨部將被拍賣 國民黨籲莫投標

發稿時間：2018/08/31 17:04

最新更新：2018/08/31 17:04

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南地方法院今年5月23日查封中國國民黨台南市黨部及新營區黨部的土地和建物，預定9月4日公開拍賣。台南市黨部今天發布新聞稿，呼籲各界莫投標，以免日後增生法律糾紛。

國民黨台南市黨部發布新聞稿指出，國民黨因不當黨產處理委員會不當的行政處分，造成財務困難，被迫於民國106年2月1日解僱719名員工，經台北市政府勞動局7次協商確定，國民黨尚需支付新台幣9億7035萬6242元，且經台北地方法院核定。

新聞稿提到，國民黨原擬以中投公司104年、105年股利及欣裕台公司減資款共11億3900萬元支付資遣費用，但不當黨產處理委員會刻意否定勞工資遣費為法定義務的事實，不同意國民黨依黨產條例規定以股利及減資款支付勞工資遣費，故意製造退休黨工和國民黨的對立，造成部份退休黨工向法院申請強制執行拍賣國民黨的黨部辦公室，國民黨已提出行政訴訟。

國民黨將於釋憲及行政訴訟勝訴後，依法要求返還被拍賣的財產或要求損害賠償，也將針對不當黨產處理委員會委員違法處分及拍定人參與競拍的行為提出訴訟。

台南市黨部表示，目前拍賣的不動產，國民黨和第三人都訂有使用租賃合約，依「買賣不破租賃」的原則，未來拍得者不只不能使用，和承租人也恐有合約糾紛，各界不應投標，以免日後增生法律糾紛。

台南地院5月23日接受台北地院委託，查封國民黨台南市黨部及新營區黨部的土地和建物，債權人是國民黨305位黨工，包括工資、退休金、獎金、資遣費等債權，總金額約5億9443萬元。

另外，債權人不當黨產處理委員會執行金額約8億6481萬元，也由法務部行政執行署台北分署聲請併案執行。但市黨部遭查封後，還是可以正常使用，不影響平時辦公。

台南地院行政庭長蔡雅惠今天告訴中央社記者，國民黨台南市黨部及新營區黨部9月4日上午將進行第一次拍賣，分為甲標和乙標。甲標是台南市黨部所在的中西區孔廟段土地6筆及中正路23號房屋，底價共1億3168萬元；乙標是新營區黨部所在的新營區民治路34號房屋土地各1筆，底價共1億4185萬元。（編輯：陳政偉/孫承武）1070831

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