桃園青埔擬設1800盞智慧路燈 互聯科技

（中央社記者邱俊欽桃園機場31日電）桃園市結合物聯網科技與城市管理技術，計畫在桃園市青埔特區設置1800盞智慧路燈，並裝載空氣盒子、攝影機鏡頭及物聯網裝置，進行環境監測、交通管理、防災系統、社區照顧等整合。



桃園市長鄭文燦今天下午前往台北諾富特華航桃園機場飯店，參加「2018桃園智慧路燈論壇」。他提到發展智慧路燈為智慧城市的新應用，桃園市在去年推動「水銀路燈落日計畫」，並建置2萬2000盞LED路燈，其中1萬2000盞為智慧路燈，藉由自動回傳資訊等功能，調整路燈明暗度。



鄭文燦表示，智慧路燈計畫結合物聯網科技與城市管理技術，目前市府規劃在青埔特區設置1800盞智慧路燈進行示範，並裝載空氣盒子、攝影機鏡頭及其他物聯網裝置，進行環境監測、交通管理、防災系統、社區照顧。



鄭文燦說，這項計畫透過不同領域蒐集數據，廣泛運用在智慧城市管理上，未來也將跨大結合人工智慧、大數據、5G通訊等功能，強化產業發展趨勢，也希望這項驗證平台，能逐步全面推動到更多的智慧城市應用。



經濟部能源局長林全能表示，經濟部積極推動綠能、節能以及5G、智慧城市發展，而桃園則扮演重要合作夥伴角色，也希望能這項計畫透過跨領域合作，結合到交通、市民生活等應用，創造友善、永續、便捷、便利、高附加價值的宜居城市。（編輯：李亨山）1070831