/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 死刑李宏基楊偉中亞運棒球

史瓦帝尼堅定挺台灣拒利誘 國王不出席北京峰會

>rss

桃園青埔擬設1800盞智慧路燈 互聯科技

發稿時間：2018/08/31 17:57

最新更新：2018/08/31 17:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱俊欽桃園機場31日電）桃園市結合物聯網科技與城市管理技術，計畫在桃園市青埔特區設置1800盞智慧路燈，並裝載空氣盒子、攝影機鏡頭及物聯網裝置，進行環境監測、交通管理、防災系統、社區照顧等整合。

桃園市長鄭文燦今天下午前往台北諾富特華航桃園機場飯店，參加「2018桃園智慧路燈論壇」。他提到發展智慧路燈為智慧城市的新應用，桃園市在去年推動「水銀路燈落日計畫」，並建置2萬2000盞LED路燈，其中1萬2000盞為智慧路燈，藉由自動回傳資訊等功能，調整路燈明暗度。

鄭文燦表示，智慧路燈計畫結合物聯網科技與城市管理技術，目前市府規劃在青埔特區設置1800盞智慧路燈進行示範，並裝載空氣盒子、攝影機鏡頭及其他物聯網裝置，進行環境監測、交通管理、防災系統、社區照顧。

鄭文燦說，這項計畫透過不同領域蒐集數據，廣泛運用在智慧城市管理上，未來也將跨大結合人工智慧、大數據、5G通訊等功能，強化產業發展趨勢，也希望這項驗證平台，能逐步全面推動到更多的智慧城市應用。

經濟部能源局長林全能表示，經濟部積極推動綠能、節能以及5G、智慧城市發展，而桃園則扮演重要合作夥伴角色，也希望能這項計畫透過跨領域合作，結合到交通、市民生活等應用，創造友善、永續、便捷、便利、高附加價值的宜居城市。（編輯：李亨山）1070831

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP