楊偉中驟逝 女兒暫不參加國際交流活動

（中央社記者江俊亮嘉義市31日電）不當黨產處理委員會委員楊偉中在太平洋庫克群島溺斃身亡，同行的獨生女原定9月3日前往紐西蘭參加國際交流活動，校方今天與楊妻陳以真聯繫，確認女兒暫不參加國際交流活動。



楊偉中的獨生女就讀國立嘉義大學附設實驗國小，由於語文能力不錯，甄選上嘉大附小國際交流學生，原本預定9月3日從庫克群島前往紐西蘭與學校交流團會合，進行21天的國際交流課程，拓展國際視野。



嘉大附小校長陳明聰今天受訪表示，楊偉中的噩耗傳出後，校方透過手機通訊軟體LINE與陳以真取得聯繫，確認女兒暫時不參加國際交流活動。



不願具名的嘉大附小教師透露，楊偉中、陳以真夫婦相當疼愛女兒，經常溫馨接送、陪伴；女兒也常在言談中，表達對父親學識的崇拜，一家3口和樂融融；今天傳來楊偉中驟逝的消息，令人錯愕、唏噓不已。



楊偉中曾任國民黨發言人、行政院雲嘉南辦公室副執行長，他的妻子陳以真是耐斯集團前副總裁陳鏡堯的女兒。陳以真曾擔任電視台主播、青輔會主委，也曾參選過嘉義縣第二選區立法委員選舉、嘉義市長選舉。



耐斯集團秘書賴明發今天受訪表示，楊偉中的岳父、岳母原本在歐洲旅遊，聽聞噩耗後，立即取消行程，趕回台灣。由於楊偉中是台北人，後事傾向在台北辦理。（編輯：李亨山）1070831