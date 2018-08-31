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登記時間截止 5人角逐桃園市長寶座

發稿時間：2018/08/31 18:47

最新更新：2018/08/31 19:16

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年底九合一大選登記時間截止，今年登記參選桃園市長的人選，共有陳學聖、鄭文燦、朱梅雪、楊麗環、吳富彤5人，至於市議員的部分則有130人登記參選。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月31日年底九合一大選登記時間截止，今年登記參選桃園市長的人選，共有陳學聖、鄭文燦、朱梅雪、楊麗環、吳富彤5人，至於市議員的部分則有130人登記參選。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）年底九合一大選登記時間截止，桃園市選舉委員會統計調查後表示，今年除了國民黨的陳學聖、民進黨的鄭文燦，以及無黨籍的朱梅雪與楊麗環外，今天又新增吳富彤，角逐市長寶座。

年底九合一大選登記時間在下午5時30分截止，今年登記參選桃園市長的人選，除了原先已經表態參選的陳學聖、鄭文燦、朱梅雪與楊麗環之外，今天又增加了吳富彤，形成5人角逐桃園市長寶座的情況，至於市議員的部分則有130人登記參選。

選委會表示，吳富彤昨天下午就曾到選委會登記，但因部分政見仍需修改，文件也未備齊而離去，今天早上9時7分再度前往選委會完成登記，並繳交保證金，由於吳富彤登記時外頭正有許多楊麗環的支持者聚集呼口號，因此他從登記到離去都沒被人發現。

現年59歲的吳富彤在2009年曾投入桃園縣長選舉，並遭國民黨開除黨籍，便以客家黨的身分參選，對上國民黨吳志揚及民進黨鄭文燦，當時獲得1萬5807票，得票率為2.08%，但因得票率未達10%，因此新台幣200萬元保證金遭沒收。（編輯：陳怡璇）1070831

現年59歲的吳富彤31日前往選委會完成登記，將角逐桃園市長寶座，他在2009年曾投入桃園縣長選舉，以客家黨的身分對上國民黨吳志揚及民進黨鄭文燦，當時以1萬5807票落選。圖為吳富彤選舉文宣。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月31日現年59歲的吳富彤31日前往選委會完成登記，將角逐桃園市長寶座，他在2009年曾投入桃園縣長選舉，以客家黨的身分對上國民黨吳志揚及民進黨鄭文燦，當時以1萬5807票落選。圖為吳富彤選舉文宣。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月31日
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