業者偷排強酸污水 大武崙溪魚群暴斃

基隆市大武崙溪31日出現大量魚群死亡，且溪流還有不明泡沫。環保局追查後發現為上游一家廠商以強酸清潔液清洗桶子，並將廢水排入溪流導致，將依法開罰。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年8月31日

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）有民眾今天發現基隆市大武崙溪出現大量死魚，且溪流還有不明泡沫。環保局長賴煥紘說，經追查後發現上游一家環保公司以強酸清潔液清洗桶子，並將廢水排入溪流，將依法開罰。



賴煥紘指出，今天清晨5時許接獲民眾通報，大武崙溪沿線遍布死魚且出現不明泡沫，疑似有工業廢水排入溪流，環保局立刻派員前往現場採樣並追查污水來源。



賴煥紘說，經檢測後水值呈現酸性，稽查員循線追查，發現上游一家環保公司使用強酸清潔液清洗桶子和垃圾車，業者也向稽查員坦承違法排放污水。



賴煥紘表示，上午已請這家公司派員清理死魚，截至下午6時共清出500公斤，預計明天可清理完畢，環保局未來也會嚴加稽查並輔導業者，避免溪流再度受到污染。



賴煥紘指出，大武崙溪屬於水污染防治區，不得任意排放污水，業者已違反「水污染防治法」第30條規定，依照同法第52條規定，可處新台幣3萬元以上、300萬以下罰鍰。（編輯：陳怡璇）1070831