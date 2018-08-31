/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 死刑李宏基楊偉中亞運棒球

亞運棒球直播看這裡 中華隊林樺慶先發對戰日本

>rss

業者偷排強酸污水 大武崙溪魚群暴斃

發稿時間：2018/08/31 18:59

最新更新：2018/08/31 19:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 基隆市大武崙溪31日出現大量魚群死亡，且溪流還有不明泡沫。環保局追查後發現為上游一家廠商以強酸清潔液清洗桶子，並將廢水排入溪流導致，將依法開罰。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年8月31日基隆市大武崙溪31日出現大量魚群死亡，且溪流還有不明泡沫。環保局追查後發現為上游一家廠商以強酸清潔液清洗桶子，並將廢水排入溪流導致，將依法開罰。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年8月31日

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）有民眾今天發現基隆市大武崙溪出現大量死魚，且溪流還有不明泡沫。環保局長賴煥紘說，經追查後發現上游一家環保公司以強酸清潔液清洗桶子，並將廢水排入溪流，將依法開罰。

賴煥紘指出，今天清晨5時許接獲民眾通報，大武崙溪沿線遍布死魚且出現不明泡沫，疑似有工業廢水排入溪流，環保局立刻派員前往現場採樣並追查污水來源。

賴煥紘說，經檢測後水值呈現酸性，稽查員循線追查，發現上游一家環保公司使用強酸清潔液清洗桶子和垃圾車，業者也向稽查員坦承違法排放污水。

賴煥紘表示，上午已請這家公司派員清理死魚，截至下午6時共清出500公斤，預計明天可清理完畢，環保局未來也會嚴加稽查並輔導業者，避免溪流再度受到污染。

賴煥紘指出，大武崙溪屬於水污染防治區，不得任意排放污水，業者已違反「水污染防治法」第30條規定，依照同法第52條規定，可處新台幣3萬元以上、300萬以下罰鍰。（編輯：陳怡璇）1070831

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP