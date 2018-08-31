台灣國際競技龍舟賽 亞運金牌選手助陣

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）台灣國際競技龍舟賽明天起連2天在鹿港福鹿溪登場，主辦單位邀來2018雅加達—巨港亞運龍舟賽的選手柯佳霖參加祈福儀式，他說，希望未來有更多的龍舟賽場，讓龍舟運動更普及。



「2018台灣國際競技龍舟錦標賽」明、後2天將在彰化鹿港福鹿溪登場，主辦單位今天在福鹿溪水域南岸空地舉辦龍舟點睛祈福儀式，參加儀式的則有彰化縣長魏明谷、中華台北龍舟協會主任委員黃世州、參加2018雅加達—巨港亞運的中華男子輕艇代表隊選手柯佳霖等人。



魏明谷致詞時說，台灣國際競技龍舟錦標賽已連續6年在鹿港福鹿溪舉辦，今年有來自45個團體的90支隊伍參賽。台灣今年參加2018雅加達—巨港亞運的龍舟賽，獲得2金1銀的好成績，其中2名教練黃椿霆、侯鴻章及1名選手柯佳霖是土生土長的彰化縣民，他們能出席今天的活動，他也要利用這個機會恭喜他們為國爭光，為彰化爭光。



回想起參賽奪得金牌時，柯佳霖說，其實當下腦筋一片空白，其實隊伍中同樣的夥伴曾參加過亞運，只是那個時候成績不好，經過訓練之後，成績進步奪下金牌，他認為鹿港的比賽場地有潛力成為專業的訓練基地，有專業的場地，台灣的龍舟運動能夠更好。



台灣國際競技龍舟錦標賽今年參賽隊伍來自香港、日本、新加坡等國家，共計有45個團體的90支隊伍參賽，其中也有遠自金門的比賽隊伍。（編輯：陳政偉）1070831