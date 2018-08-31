徐廷琮棄選歸隊藍營 苗縣4人角逐百里侯

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣五合一選舉原本最早表態參選下屆縣長的前縣議員徐廷琮今天宣布棄選，回歸國民黨參選人徐耀昌陣營，盼凝聚藍營團結，總計4人登記角逐下屆苗栗縣長。



苗栗縣選委會今天統計共受理4人完成第18屆苗栗縣長登記參選，包括國民黨尋求連任的苗栗縣長徐耀昌、民進黨禮讓支持的無黨籍徐定禎、民進黨苗栗縣黨部執委朱泰平（以無黨籍參選）以及無黨籍黃玉燕。



值得一提的是，曾最早表態參選下屆縣長的前苗栗縣議員徐廷琮領表後幾經思考，今天在前縣長傅學鵬及立委徐志榮陪同下，宣布放棄參選，並回歸苗栗縣長徐耀昌團隊，要凝聚藍營內部團結。



國民黨籍的徐廷琮與徐耀昌在地方上同屬「黃派」，更曾任多次藍營助選重要幕僚，今年初揚言參選消息一出，一度引發地方熱議。



徐廷琮坦言，過去縣市首長勝選後，會在縣府內安插競選有功人員，但徐耀昌上任後，他卻未獲安排，似乎太「無情」，才會一時賭氣，經傅學鵬、徐志榮勸說，決定以大局為重，放下個人私利，回歸團隊。



苗栗縣長徐耀昌接獲消息表示欣慰，他指出「大家都是一家人」，民主政治登記參選是每個人的權利，感謝徐廷琮能夠體諒、歸隊，對於年底大選而言，可說是「如虎添翼」；然而，藍營內部仍存在著前縣長劉政鴻與徐耀昌派系問題，亟待整合。（編輯：吳佳穎）1070831