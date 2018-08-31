/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 死刑李宏基楊偉中亞運棒球

亞運棒球直播看這裡 中華隊VS日本即時戰況

>rss

鄺麗貞登記參選投震撼彈 丈夫和小姑忙止血

發稿時間：2018/08/31 20:38

最新更新：2018/08/31 21:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
前台東縣長鄺麗貞（左）31日委託他人完成登記參選台東縣長，恐衝擊國民黨提名參選人饒慶鈴（右）選情，引起台東政壇震撼，但目前仍無人聯繫上鄺麗貞。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年8月31日前台東縣長鄺麗貞（左）31日委託他人完成登記參選台東縣長，恐衝擊國民黨提名參選人饒慶鈴（右）選情，引起台東政壇震撼，但目前仍無人聯繫上鄺麗貞。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年8月31日

(中央社記者盧太城台東縣31日電)前台東縣長鄺麗貞今天委託完成登記參選台東縣長，恐衝擊藍營參選人饒慶鈴。她的丈夫吳俊立任饒慶鈴後援會總會長，而小姑吳秀華是國民黨台東縣黨部主委，都出面和鄺麗貞切割。

下屆台東縣長選舉今天下午5時30分登記截止，下午3時許，一位男子持鄺麗貞的證件和支票，前往台東縣政府大禮堂幫鄺麗貞完成參選縣長登記。

鄺麗貞是國民黨籍前台東縣長，丈夫吳俊立是國民黨提名縣長參選人饒慶鈴的後援會總會長，小姑吳秀華（吳俊立的胞妹）是國民黨台東縣黨部主委。鄺麗貞登記參選縣長消息傳出，引起台東政壇震撼。

鄺麗貞手機未開，無法聯繫，她的家人說，鄺麗貞下午出門後就未再和家人聯絡。鄺麗貞的母親說，鄺麗貞之前有和她談到參選一事，她支持鄺麗貞。

「太可惡了，不知道誰在搞鬼」，吳俊立接到電話告知後，在電話裡痛罵鄺麗貞，他說，這件事他完全不知道，鄺麗貞沒有告訴他，所有親友都蒙在鼓裡，「我會被（鄺麗貞）害到家破人亡，毀了政治前途」，「鄺麗貞不可能真的要登記，一定是被人設計，我要趕回台東」。

吳俊立說，他坐火車要到高雄，到屏東時聽到消息，立即下火車，包計程車回台東查清楚，氣到要和她（鄺麗貞）離婚切割。他是饒慶鈴後援會長，堅定支持饒慶鈴，今後會天天陪饒慶鈴拜票。

饒慶鈴和吳秀華、台東縣長黃健庭也緊急開記者會應變。

吳秀華說，她和哥哥吳俊立事先都不知道鄺麗貞要參選的消息，也是被媒體告知才知道；兄妹也試著聯繫鄺麗貞，但都聯繫不上。關於鄺麗貞違紀參選一事，會按照黨紀處理，她強調，她和吳俊立會全力來支持饒慶鈴。

饒慶鈴表示，她的選情已經逐步攀升，感謝吳秀華主委和吳俊立總會長，大家一起全力努力打贏這場選戰，她會跟民眾站在一起，贏得最後勝利。至於鄺麗貞的登記，她也非常想得知為何鄺麗貞要去登記。（編輯：吳佳穎）1070831

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP