李富城譏豆腐渣工程 南市府：勿誤導視聽

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市豪雨後，仁德區一條溝渠傾斜倒塌，遭前氣象主播李富城譏為豆腐渣工程；台南市政府今天說，這條溝渠和U型溝渠鋼筋設計量不同，請李富城到台南實地了解，切勿誤導視聽。



南市府發布新聞稿表示，這條溝渠是台糖農場內在原台灣省政府時代興建的部分單側排水溝渠，李富城在社群網站臉書（facebook）指是豆腐渣工程，無法阻擋雨水，南市府水利局實勘後發現，這條溝渠主要功用是防止土壤流失，在規格上屬重力式擋土牆，鋼筋量較少，和一般U型溝渠鋼筋設計量不同。



水利局官員說，當地設施是依地形地勢在農田兩側建置重力式擋土牆，由高往低連接上端社區內的區域排水，再排入三爺溪流域，目前排水順暢，無立即危險，將由區公所向水利局申請災害復建工程經費修繕。



南市府請李富城不要誤導視聽，台南區域排水面積小，只要短時強降雨超過標準就會致災；這次豪雨，台南37個行政區中，29個區雨量超過500毫米，18個區超過600毫米，甚至有2區達800毫米，超過200年重現期保護標準，無論在哪個城市都足以致災。



南市府說，任何防洪工程都有保護極限，這次豪雨屬短延時強降雨及高強度長延時降雨的綜合型態，降雨量超過側溝、雨水下水道及區域排水治理防護標準。台南先天地勢低窪，治水工作複雜困難，近年來治水已縮小淹水面積，但就算工程硬體再精良紮實，淹水不可能消失。



南市府表示，李富城是氣象專家，較不熟悉工程，歡迎到台南實地了解，水利局會妥為解釋，以免李富城胡思亂想。（編輯：李明宗）1070901