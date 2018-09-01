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柯文哲：北市府農委會盼吳音寧備詢

發稿時間：2018/09/01 13:46

最新更新：2018/09/01 13:46

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（中央社記者陳妍君、劉建邦、余曉涵台北1日電）台北市長柯文哲今天表示，台北市政府希望台北農產運銷公司總經理吳音寧列席議會備詢，行政院農業委員會也這麼認為，「剩下就看她（吳音寧）要怎麼處理了」。

記者上午試圖聯繫吳音寧，暫無法取得吳音寧回應。

台北農產運銷股份有限公司董事長陳景峻昨天表示，農委會主任委員林聰賢已與吳音寧協調好，吳音寧同意到台北市議會備詢。

農委會副主委陳吉仲接受中央社記者電話訪問表示，依法吳音寧的確沒必要到議會備詢，但如果台北市議員有需要詢問吳音寧關於消費大眾議題，像菜價、第一果菜批發市場改建折衷版本等，農委會建議吳音寧要到議會向外界說明清楚。

不過，陳吉仲說，這是農委會的建議，決定權仍在吳音寧。

柯文哲上午出席「田園城市建置成果競賽」頒獎典禮前受訪說，他請陳景峻與農委會商量，如何解決吳音寧拒絕到議會備詢僵局，林聰賢也認為吳音寧應到議會備詢。

另外，民主進步黨籍台北市議員簡舒培日前質詢時表示，吳音寧3月提出第一果菜市場改建折衷版本，較北市府版本便宜新台幣11億元，卻遭市場處否決。

柯文哲表示，北市府面對的是整個社區環境，改建案還牽涉台北魚市及好幾個公會，考慮的邏輯會與北農單一公司觀點不同。

另一方面，他說，如果北農董事長說不知道吳音寧規劃的版本，董事會也對這個版本不知情，「這到底是台北農產公司的意見，還是妳總經理個人的意見，這要先講清楚」。

北農公司受北市府委託經營管理北市第一、第二果菜批發市場，由農委會、北市府、農民團體及果菜販運商共同投資組成。（編輯：李明宗）1070901

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