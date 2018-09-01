輔選里長 馬英九：年輕人參與選舉很重要

前總統馬英九（中）1日出席中國國民黨里長參選人許立丕競選服務處開幕茶會時表示，國民黨雖在野，但仍有許多年輕人願出來參選，這很重要，擔任里長也可做很多服務工作。中央社記者劉建邦攝 107年9月1日

（中央社記者劉建邦台北1日電）前總統馬英九今天出席中國國民黨里長參選人許立丕競選服務處開幕茶會時表示，國民黨雖在野，但仍有許多年輕人願出來參選，這很重要，擔任里長也可做很多服務工作。



許立丕原本計畫投入今年台北市士林、北投區議員選舉，但在國民黨內初選落馬，轉而競選北投區里長。



馬英九表示，許立丕曾任國民黨籍立法委員廖國棟特別助理，了解公共事務，參選提出「小里長大市政」概念，他相信如果以耐心和用心當里長，其實是可做很多服務工作。



馬英九表示，國民黨雖在野，但有年輕人願站出來參與選舉，這很重要。里長只是第一步，未來仍有很多發展機會，也建議多注重當地交通、治安與環境保護等議題。



他說，他任台北市長期間，發現里長可做到包含環保、救災等許多服務，且他在市長任內，推動關於內湖科技園區相關政策，卸任後內科產值也向上攀升，可惜的是內湖交通問題目前仍未改善，可能是當地沿線捷運還未蓋好。（編輯：李明宗）1070901