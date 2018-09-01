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豪雨過後未受影響 台南麻豆文旦正值產季

發稿時間：2018/09/01 15:03

最新更新：2018/09/01 15:41

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台南麻豆文旦節1日在麻豆區公所前熱鬧登場，以「麻豆柚樂園」為主題安排多項活動。中央社記者張榮祥台南攝　107年9月1日台南麻豆文旦節1日在麻豆區公所前熱鬧登場，以「麻豆柚樂園」為主題安排多項活動。中央社記者張榮祥台南攝　107年9月1日

（中央社記者張榮祥台南1日電）雖然經過豪雨，但麻豆文旦品質完全未受影響，台南今天舉辦麻豆文旦產業文化活動，因正值文旦產季，現場每台斤只賣新台幣60元，讓消費者大呼便宜，順手買文旦帶回家嚐鮮。

台南市「2018麻豆文旦產業文化活動」今天在麻豆區公所前熱鬧登場，台南市代理市長李孟諺也到場推銷說，麻豆是文旦的代名詞，因麻豆文旦吃起來酸酸甜甜、果肉細緻，獨特的口感是其他地區文旦無法比擬的。

李孟諺同時提到有外地文旦冒充「麻豆文旦」販賣，希望農政單位全力協助建立麻豆文旦標籤；他表示，這時候買正是時候，太晚買，可能就買不到正宗的麻豆文旦。

台南市政府農業局長許漢卿說，麻豆文旦一年的產值超過9億元，每台斤平均售價約70元，這次台南雨災雖有少數麻豆文旦受影響，但只侷限在淹水的6個里，麻豆文旦今年產量還是相當豐盛。

今年活動主題為「2018麻豆文旦節-柚樂園」，安排文旦柚等果雕展示，創意文旦親子DIY闖關，柚子雞湯免費品嚐等。現場還有數家攤位展售自家產的文旦，每台斤只賣60元，相當便宜，買氣很好。（編輯：陳政偉）1070901

台南麻豆文旦節1日在麻豆區公所前熱鬧登場，台南市代理市長李孟諺（前右3）到場推銷文旦說，麻豆文旦吃起來酸酸甜甜、果肉細緻，獨特的口感是其他地區文旦無法比擬的，現在買正是時候。中大社記者張榮祥台南攝　107年9月1日台南麻豆文旦節1日在麻豆區公所前熱鬧登場，台南市代理市長李孟諺（前右3）到場推銷文旦說，麻豆文旦吃起來酸酸甜甜、果肉細緻，獨特的口感是其他地區文旦無法比擬的，現在買正是時候。中大社記者張榮祥台南攝　107年9月1日
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