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運動i台灣 澎湖社區籃球與羽球開打

發稿時間：2018/09/01 15:12

最新更新：2018/09/01 15:46

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澎湖縣體育會主辦社區運動聯誼賽，籃球賽程自1日起在國立澎湖高級海事水產職業學校登場，縣長陳光復（右2）到場為比賽開球，中央社 107年9月1日澎湖縣體育會主辦社區運動聯誼賽，籃球賽程自1日起在國立澎湖高級海事水產職業學校登場，縣長陳光復（右2）到場為比賽開球，中央社 107年9月1日

（中央社澎湖縣1日電）澎湖「運動i台灣」社區籃球與羽球賽，今天同步開打，2項賽事有69支球隊近500位選手，一連展開2天、150場次的賽事，廝殺激烈。

由於澎湖縣立體育館與羽球館同步進行整修，兩項賽事分別選在澎湖海事、中興國小與馬公國中等3處體育館進行。包括澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全、體育會理事長張偉男、議員胡松榮與陳慧玲及參選縣長的鄭清發及吳政隆也都到場為參選選手加油。

陳光復表示，籃球、羽球與慢壘等是運動i台灣社區運動聯誼賽事之一，參賽的球隊愈來愈多，大幅提升運動人口，期許人人多運動，身體好，心情好，並籍由賽事相互砌磋球技，以球會友。

運動i台灣社區籃球與羽球賽，分別有44和25支球隊報名參賽，比賽分社男、社女、國男、國女與小男等組進行，其中籃球還增加百齡雙打、親子雙打與夫妻罰球等組別，達到全民運動目標。(編輯:孫承武)1070901

澎湖縣體育會主辦運動嘉年華活動，羽球賽程1日起在馬公國中登場，吸引民眾踴躍參與，也盼達到全民運動目標。中央社 107年9月1日澎湖縣體育會主辦運動嘉年華活動，羽球賽程1日起在馬公國中登場，吸引民眾踴躍參與，也盼達到全民運動目標。中央社 107年9月1日
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