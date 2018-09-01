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金門退休教師相約展字畫 人生下半場更精彩

發稿時間：2018/09/01 15:23

最新更新：2018/09/01 15:31

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金門縣退休教師協會第8屆書畫展1日在文化局開展，副縣長吳成典（前左3）、文化局長呂坤和（前左）和退休教師協會理事長吳友欽（右）到場觀展致賀。中央社記者黃慧敏攝　107年9月1日金門縣退休教師協會第8屆書畫展1日在文化局開展，副縣長吳成典（前左3）、文化局長呂坤和（前左）和退休教師協會理事長吳友欽（右）到場觀展致賀。中央社記者黃慧敏攝　107年9月1日

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）退休後不是只有含飴弄孫，金門一群退休國中小學老師每年相約展出字畫，今年是第8年。他們一致體認「富貴功名如浮雲，只有藝文永不朽」，要用字畫讓人生下半場更精彩。

金門縣退休教師協會第8屆書畫展今天在金門文化局開展，副縣長吳成典、文化園區管理所所長盧根陣等人前來致賀。

退休教師協會理事長吳友欽說，大家雖已功成身退，但都希望能繼續奉獻這塊土地，期盼大家不只是含飴弄孫而已，而是要把身心靈照顧好，身體健康就是減輕國家社會的負擔，就是對國家社會的貢獻。

吳友欽現擔任金門縣第一照顧服務勞動合作社，從事長照派遣工作，他不忘推廣長照觀念說，有了專業長照服務員，長者可以活得更健康快樂，同時讓家屬和照顧者能有喘息的機會；有了優質的照顧者，年輕人可以安心在外工作，不必擔心家中的長者。

退休協會成員退休後多半以寫字作畫怡情養性，其中曾任職金城國中、在環保局退休的陳志鈺擅長左右手開弓，他先用右手以兩支紅毛筆書寫一個「佛」字，再左右手各拿筆同時寫下「一帆風順」4個字，讓人見識到他獨門工夫。

已自國中校長退休16年的楊清國，一方面引用詩句「我只想做一棵樹靜靜地長我的枝葉，開著花朵，你來或不來，我都在這裡做最真實的自己」，表露與世無爭的心境；但同時借用梁啟超文字「男兒志兮天下事，但有進兮不有止，言志已酬便無志」展現不服老的志氣。

退休校長李根樂寫了一副對聯「仁心仁術存仁德，妙醫妙手妙回春」，表示要贈送金門醫院副院長林仁鑫。李根樂說，3個月前他腸胃不舒服，到處求醫，都無法紓解病情；直到遇到林仁鑫，吃了他開的藥，果真藥到病除。他說，要用這幅字向林仁鑫表達謝意和敬意。

文化局長呂坤和表示，養生和寫字作畫是退休最好的休閒，而且，所有藝術中只有書畫可以從晚年開始。他舉例說，如早年從事北伐的將軍余承堯年近60才作畫，何況人生70才開始。呂坤和勉勵退休教師繼續以藝術豐富人生下半場。

退休老師協會書畫展，展期到13日。（編輯：吳佳穎）1070901

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