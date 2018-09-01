降低洪水衝擊 徐國勇:讓城市變吸水海綿

（中央社記者黃旭昇新北1日電）內政部長徐國勇今天訪視新北市自強國中，瞭解推動透水城市的實施成果。他表示，面對極端氣候很難保證不淹水，但透過滯洪與蓄水的概念，建立海綿城市可以將水患災情降至最低。



徐國勇今天中午到達新北市中和區自強國中，聽取新北市府副秘書長邱敬斌、水利局長古沼格說明市府與中央合作推動海綿城市的成果。



邱敬斌表示，透過公共設施解決區域的排水，修訂自治條例規範開發區的逕流量，讓原本淹水地區的中和莒光路、環球購物中心等，不再淹水。除了建物以外，80% 開發地作為綠化與透水城市。



古沼格表示，自強國中、國小當地不但利用滯洪設施儲備雨水，且充分利用水資源，將雨水回收使用，還可以降低水費。



徐國勇對於低衝擊開發的成果表示滿意，也贊同持續配合經濟部水利署的治水，一起推動安居樂業的環境。他說，自強國中與自強國小的設施就是最好的範例，他以前從事法律工作時，來往台北市與新北地方法院，就深深感受到淹水之苦，現在的防洪與環保設施都做得很好。



徐國勇建議，可以在新建大樓增加儲水等設施，近來因氣侯變遷，常有瞬間大雨，除傳統施作或擴建下水道改善積淹外，關鍵在於讓原本都市恢復該有的吸水能力。



他說，營建署將這概念引入都市排水治理，並與新北市政府聯手將中和自強國中及國小，打造成城市的小海綿，不僅成功改善中和當地積淹水問題，也將儲存的雨水作為學校廁所沖水用，充分於校園內落實永續環境與海綿城市的理念。（編輯：張銘坤）1070901