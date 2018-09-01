與柯文哲同台 黃大洲：田園城市還能更好

（中央社記者陳妍君台北1日電）前台北市長、市政顧問黃大洲今天出席北市田園城市建置成果發表會，與現任市長柯文哲同台。黃大洲避談是否支持柯文哲連任，僅表示目前推動的田園城市政策，還可以做得更好。



黃大洲今天在活動會場待了近2小時，還與柯文哲一起參觀各團體推動田園城市的攤位。他致詞時一開始就說：「我今天非常興奮，最近幾年來，沒有像今天這麼高興過。看到田園城市的成果展示，這是我當年沒有實現的夢。」



頒獎典禮後，黃大洲也與柯文哲共進午餐。會後，媒體詢問黃大洲，會不會擔心柯文哲如果沒有連任，其他候選人不會繼續推動田園城市政策；對此，黃大洲僅說：「這個我不懂。我現在不講那些的話。我們就事論事。」



黃大洲表示，他是農家出身，後來就讀農學院，因此很重視綠美化，這是他在市長任內為什麼花那麼多力氣闢建大安森林公園，並募集民間力量推動中山南路、仁愛路綠美化的原因。



他指出，綠美化是世界潮流，田園化是一個價值觀念，因此他當年的構想是在大巨蛋現址建造「中山學園」，而不是蓋巨蛋，現在也擔任市府田園城市政策顧問，繼續推動這些觀念。



對柯文哲4年來的田園城市政策成果，黃大洲表示：「我覺得很不錯，總是要有一個開始啦。」能夠有這麼多人參與，是個好的開始，初步做出一些成績。



不過，他也說，台北市還能動員更多人力、物力在田園城市政策上。（編輯：張銘坤）1070901