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新港奉天宮京都妙心寺 結緣90年謁祖交香

發稿時間：2018/09/01 16:50

最新更新：2018/09/01 16:50

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（中央社記者葉子綱嘉義縣1日電）台灣新港奉天宮與日本京都妙心寺於1928年結緣至今90年，妙心寺奉請分靈媽祖今天到奉天宮「謁祖交香」，並簽訂友好備忘錄，延續跨國、跨世紀的宗教交流情誼。

日本京都妙心寺住持則竹秀南老大師率領交流團帶著分靈媽祖聖像，到嘉義縣新港奉天宮謁祖，奉天宮今天出動龐大迎駕隊伍，同時舉行世界和平祈福法會。

奉天宮董事長何達煌指出，奉天宮在清朝嘉慶年間由禪門臨濟宗第三十八代祖師主持遷建現址，正殿供奉媽祖，後殿供奉觀世音菩薩，同享香火，1922年成為臨濟宗台灣總本部聯絡寺院，1928年受日本臨濟宗妙心寺頒贈「御壽牌」供奉於奉天宮觀音殿，結緣至今90年。

「御壽牌」於2013年獲文化部及嘉義縣政府審定登錄為嘉義縣文化資產。

為紀念奉天宮與妙心寺結緣90年，以及「妙心大本山靈雲聖觀音寶像」在奉天宮、「新港開臺媽祖聖像」分靈傳香妙心寺7週年，妙心寺來台謁祖交香，雙方並由嘉義縣副縣長吳芳銘及各界見證，簽署友好備忘錄。

何達煌表示，今天祈福法會祈求觀音與天上聖母庇佑台日兩國人民安康並遠離災難，則竹秀南老大師並迎回奉天宮媽祖香火，賜福日本人民。奉天宮還特別聘請藝師雕刻全國唯一日本式香擔贈送給妙心寺，期待媽祖香火賜福日本人民，奉天宮預定10月回訪妙心寺，共創台日宗教交流佳話。（編輯：翁翠萍）1070901

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