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決戰中台灣 總統為林佳龍選情加持

發稿時間：2018/09/01 17:10

最新更新：2018/09/01 17:10

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）藍綠高喊「決戰中台灣」，中台灣選情升溫，總統蔡英文今天以民進黨主席身分到台中市長林佳龍競選總部，肯定林佳龍團隊的努力，並呼籲支持林佳龍連任及讓議會過半。

總統蔡英文下午前往彰化出席民進黨彰化縣百工百業挺改革活動，中午抽空前往林佳龍競選總部與約200名後援會幹部簡單便當會，聽取大家的意見。

總統在便當會後，由林佳龍陪同到烏日區玉闕朝仁宮參香，祈求國泰民安，風調雨順，除與信眾合照外，還與大家閉門座談，說明中央近來的改革績效，並請大家支持最有執行力的林佳龍。

林佳龍會後受訪表示，總統是來表達支持並鼓舞士氣，他認為自己有3張王牌，包括政績牌、組織牌及團結牌，只要這3張牌催好催滿，有信心大台中一定贏。

林佳龍認為，台中很多建設靠中央支持，包括交通、治水、招商等，沒有總統大力支持，許多建設沒辦法順利進行，如今大台中進步看得見，與會者也知道就是為大台中美好而戰，能夠留下好的建設及好的福利。

總統肯定巿府團隊3年多的努力，稱許林佳龍短短3年做這麼多事，托育一條龍在全台做最好最完整，台中綠川、柳川整治也要魄力，社會住宅、產業發展及地方產業都發展的很好，中央會持續將台中的機械、航太等列重點扶植產業，台中公共建設及基礎建設也是重點。

林佳龍除感謝中央大力支持，並強調台中的改變看得見，今年底讓台中贏得勝利，「認真的市長、進步的台中，我們以台中為榮，因為我們都是台中隊！」（編輯：翁翠萍）1070901

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