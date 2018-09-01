豪雨後道路坑洞多 高雄出動百人趕工填平

日前豪雨強襲造成高雄市多條道路路基流失坍塌，部分路面更是塌成一個大洞，高雄市政府相關單位1日仍在持續趕工填補。（高雄市水利局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年9月1日

（中央社記者程啟峰高雄1日電）日前豪雨造成高雄市很多道路的路基土石流失坍塌，部分路面更出現大洞，高雄市政府今天出動30個工班、近300人出工繼續填補及修路，希望早日還市民平坦路面，維護行車安全。



高雄市代理市長許立明8月30日宣示3天內要完成主要道路坑洞填平、7天內完成次要道路填平，高市府工務局、水利局今天持續趕工，但仍有很多新增道路下陷坍塌。



其中，橋頭區橋新六路8月31日凌晨出現有約1平方公尺、逾2米深的坑洞，水利局現勘認為，是管線破損沖刷掏空路基土石所致，現場經連日搶修預計今晚可回填並整平路面，不過，因道路含水量仍高，要等路面乾爽後才能鋪設柏油。



至於前鎮區和平、一心路口，以及三民區義華、正忠路口的大片路面塌陷，水利局指出，這兩處同樣是地下管線受損致災，現場仍持續搶修中。



面對豪雨後造成全市5000多處道路坑洞，工務局24小時日夜趕工修補路面中，工務局長蔡長展表示，今天出動30個工班、近300人出工繼續填補及修路，主力進行中山路、沿海路的坑洞修補，另在九如四路展開刨鋪道路，全市主次要道路坑洞同步將盡速修補，希望早日還給市民平坦道路。



另外，許立明今天也在臉書向市民說明市府道路坑洞填平的標準作業，如遇雨天將以冷料先做填補，晴天則以熱料重鋪；重車輾壓受損的主要幹道將重新鋪設。



至於大面積塌陷的道路，許立明說，因地下管涵流動水壓過大，導致箱涵或自來水管線滲漏水流帶走路基土壤，這類型要多一點時間開挖，路基要等到水泥強度足夠才能再鋪瀝青料，若太急鋪設瀝青料就會有再沉陷的危機，請市民體諒。（編輯：陳政偉）1070901