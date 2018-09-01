柯文哲打政績牌 請選民找施政成果拍照打卡

台北市長柯文哲1日下午在台北北門廣場出席InstaMeet活動，與約200名冒雨參加的民眾合影，並號召民眾以社群媒體一同記錄台北城市的改變。（柯文哲競選辦公室提供）中央社記者陳妍君傳真 107年9月1日

（中央社記者陳妍君台北1日電）為回擊外界「沒政績」批評，台北市長柯文哲邀請民眾選擇他的政績合影後，在臉書或Instagram上打卡並加上特定hashtag，貼文和照片就會出現在柯文哲官網「成果牆」上。



柯文哲下午出席InstaMeet活動，與約200名冒雨參加的民眾合影。



柯文哲致詞表示，歡迎大家來到台北新地標北門；今天北門的景觀「不是1、2、3就從天上掉下來」，而是歷時2年多，從拆忠孝西路公車專用道開始，接著拆掉忠孝橋引道，還有國光客運台北西站搬遷及路型重整，花了很大的力氣，一步步才完成現在的樣貌。



他指出，今天的拍照活動只是個開始，希望民眾以後找市政成果合照，並在社群媒體上打卡，加上「台北無限可能」或taipeipossible等hashtag（主題標籤），照片就會出現在他官方網站上的市政成果牆上，讓大家看到台北的改變。



柯文哲競選辦公室表示，官網「政績地圖」上線後，大家都覺得，其實柯文哲這幾年來做了不少事，這些在政績地圖上一目瞭然。



競辦表示，邀請民眾與他們心目中柯文哲的政績合照，加上teamKP、keepitpossible、改變成真持續發生等hashtag後，在臉書或Instagram上貼文，讓更多人知道柯文哲的施政成果。（編輯：張銘坤）1070901