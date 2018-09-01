MOMO家族到金門 陪小朋友同樂兼收心

深受小朋友們歡迎的電視台哥哥、姐姐們1日來到金門陪小朋友同樂，台上台下嗨成一團。中央社記者黃慧敏攝 107年9月1日

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）倍受小朋友歡迎的MOMO家族海苔哥哥等人今天來到金門文化局演藝廳，陪小朋友同樂，並鼓勵小朋友要收心了，從下星期起要好好用功讀書，並做個師長眼中的好孩子。



金門唯一的有線電視─名城電視每年在開學季都會舉辦大型親子活動，讓小朋友在正式上課前有段難忘的歡樂時光。今年「名城啾咪寶貝開學趣」，邀請MOMO家族海苔哥哥、櫻花姐姐、檸檬哥哥、香草姐姐、大樹哥哥和小朋友同樂。



活動下午才開始，但中午就有不少阿嬤帶著孫兒來到文化局等待參加活動。活動開始後，整個演藝廳座無虛席；深受本地小朋友喜愛的名城電視寶寶「名妹」和「城哥」手牽手出現在大家眼前，邁開Q型跳躍步伐、逗趣十足大跳開心舞，零距離炒熱現場氣氛，小朋友已經「凍未條」了。



當檸檬哥哥、香草姐姐、大樹哥哥、櫻花姐姐和海苔哥哥一現身舞台，台下更是歡聲雷動，有些不受控制的小朋友早已衝到舞台前，對著台上的哥哥姐姐搖擺身子，模樣煞是可愛。



金門縣副縣長吳成典、立委楊鎮浯夫人張婭玲、金防部政戰主任史順文、文化局局長呂坤和等人都感染童稚的歡笑，也跟著開心打拍子。



吳成典羨慕現在的金門兒童生長環境優渥，他感謝名城帶給本地兒童歡笑，更謝謝名城電視台連續多年舉辦親子活動；他說，小朋友是金門未來重要主角，要盡一切力量啟發小朋友智慧，大家一起努力，金門會越來越好。



名城董事長許雪芳表示，18年來名城舉辦20幾場親子活動，就是希望金門的孩子「心中有愛、快樂成長」；今年活動主題是「啾咪寶貝上學趣」，希望大小朋友每天多啾咪一下，互相關愛；祝福金門的寶貝每天開心生活、快樂學習、健康成長。



「名城啾咪寶貝開學趣!」以親子律動為主軸，孩子們喜歡的「偶」像明星MOMO哥哥姐姐和蟲偶一一熱情演出，小朋友全身舞動能力，除了唱跳秀，還有讓小朋友吸睛的故事，台上台下嗨成一團。希望和小朋友今天和MOMO哥哥姐姐同樂後，要收心嘍，下週就要好好上課讀書了。(編輯:孫承武) 1070901