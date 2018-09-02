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丁守中：柯團隊早自爆 認同卡說一套做一套[影]

發稿時間：2018/09/02 11:20

最新更新：2018/09/02 11:51

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影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市選戰剩不到3個月，傳台北市長柯文哲尚未啟動選舉節奏，而是等對手自爆。國民黨候選人丁守中今天說，柯市府政策和柯團隊早已自爆，「柯P認同卡」是說一套做一套。

中國國民黨台北市長候選人丁守中上午出席「南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中授旗典禮」，包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、同黨籍台北市議員闕枚莎、吳世正、陳義洲，以及台北市市議員候選人李明賢和游淑慧都共同出席。

媒體會後聯訪詢問，有柯陣營人士指出，柯文哲目前並未開始選舉節奏，柯甚至認為現階段丁守中和民主進步黨台北市長候選人姚文智不斷「自爆」，還不需要出招。

丁守中表示，柯市府政策和柯團隊已經自爆一堆，爆出一堆爆粗口的話，並指「柯P認同卡」根本是說一套做一套，大家也未給予很大認同，認為柯文哲自己自爆得更多。

對於總統蔡英文和行政院長賴清德昨天幫為尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢，承諾會全力支持治水，並認為在野黨沒幫忙反而講不妥當的話。丁守中說，現在可看到過去治水預算都等於丟到水裡面去，完全沒有好的成效，且在野黨本來就是嚴格監督，政府投資新台幣上千億元的治水專案，結果中南部都淹在水裡，當然要追究相關責任。

丁守中稍早致詞時則表示，南港區過去為工業區，但仍有許多住宅居住其中，加上三鐵共構，可發展作為北市未來東區亮點；承諾儘速讓柯市府延宕的北區流行音樂中心工程趕緊完工；並給予更多容積獎勵，以加速南港區都市更新。

另針對柯市府將南港老舊住、工混合社區變更為「產業生活特定專用區（特專區）」，丁守中認為，立法院早就通過產業創新條例，擺脫過去工廠法的規定，但柯文哲現在才推出且只給大家6+2年時間，這個做法太慢、看得到吃不到，若自己當選市長後，會加速發放相關建照，並鼓勵大街廓都更。（編輯：李亨山）1070902

中國國民黨台北市長參選人丁守中（前左5）2日出席國民黨「南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中授旗典禮」，與支持黨員、市議員參選人一起呼喊「凍蒜」口號。中央社記者鄭傑文攝　107年9月2日中國國民黨台北市長參選人丁守中（前左5）2日出席國民黨「南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中授旗典禮」，與支持黨員、市議員參選人一起呼喊「凍蒜」口號。中央社記者鄭傑文攝　107年9月2日
中國國民黨台北市長參選人丁守中（前右）2日在南港玉成公園，出席國民黨「南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中授旗典禮」，與到場民眾握手致意，民眾也比出大拇指表示支持。中央社記者鄭傑文攝　107年9月2日中國國民黨台北市長參選人丁守中（前右）2日在南港玉成公園，出席國民黨「南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中授旗典禮」，與到場民眾握手致意，民眾也比出大拇指表示支持。中央社記者鄭傑文攝　107年9月2日
中國國民黨台北市長參選人丁守中（中）2日在南港玉成公園，出席國民黨「南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中授旗典禮」，向到場民眾握手拜票。中央社記者鄭傑文攝　107年9月2日中國國民黨台北市長參選人丁守中（中）2日在南港玉成公園，出席國民黨「南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中授旗典禮」，向到場民眾握手拜票。中央社記者鄭傑文攝　107年9月2日
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