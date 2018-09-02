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柯文哲拍賣再生家具 笑說應開直播

發稿時間：2018/09/02 12:08

最新更新：2018/09/02 12:51

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台北市環保局2日舉辦再生家具開學季特賣會，台北市長柯文哲（右2）上午擔任拍賣官，拍賣一件再生櫥櫃家具。中央社記者施宗暉攝　107年9月2日台北市環保局2日舉辦再生家具開學季特賣會，台北市長柯文哲（右2）上午擔任拍賣官，拍賣一件再生櫥櫃家具。中央社記者施宗暉攝　107年9月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市環保局今天舉辦再生家具開學季特賣會，台北市長柯文哲上午擔任拍賣官，拍賣幸福牌腳踏車、菜櫥與檜木書桌3樣商品，他笑說應在臉書直播，讓更多人參與。

由於菜櫥由樟木、檜木、烏心石3種木材所構成，底價1萬元，拍賣一陣子才有人舉手競標，直接以1萬元結標，柯文哲還笑說，應與電視購物頻道合作或直接在他的臉書粉絲頁直播，讓更多人參與拍賣，較易拍出。

幸福牌腳踏車底價5000元，以6000元拍出；檜木書桌底價6000元，以7600元拍出。

環保局資源回收隊長陳麗娥接受媒體訪問時表示，幸福牌腳踏車在50年代是「賓士級」腳踏車，是當時營生非常重要的交通工具；菜櫥在沒有電冰箱時期，有保存食物效果，在古早時期，是相當良好保存食物的器具。

陳麗娥說，環保局收到回收的檜木書桌時，支架與抽屜底座有些損壞，同樣找檜木修復。

她也表示，現場設有399學生專區，含書櫃、置物櫃、腳踏車、桌邊椅等百件家具，每樣只要399元，有民眾上午7時就到現場排隊購買。世大運床組專區共有50組世大運選手村的床架與床墊，市值8700元，直購價1999元，50張號碼牌上午9時開始發放。

環保局從民國92年起回收民眾汰換的家具，修復後以低於市價金額售出，至今已修復7萬餘件家具、6000餘件腳踏車，累積販售金額達1億3000萬餘元。此外，102年起贈送弱勢家庭再生家具，已贈送1092件、共409戶受惠。（編輯：李亨山）1070902

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