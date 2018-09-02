中台灣影視基地完工 保留少年PI電影場景

（中央社記者趙麗妍台中2日電）耗資新台幣7.8億元打造的中台灣影視基地已完工，基地內完整保留導演李安拍攝「少年PI的奇幻漂流」的人工造浪池、深水池，中市府期許創造在地產學合作契機。



位於台中市霧峰區的中台灣影視基地，新建工程已於7月中辦理竣工，配合整體工程推動程序進行驗收作業，預計9月底取得使用執照，10月底辦理正式驗收和點交。



台中市新聞局長卓冠廷今天表示，中台灣影視基地是全台首座公辦民營專業片場，期許未來整體工程點交營運後，創造在地產學合作契機，為台灣的影視產業和專業拍攝場域奠定良好基礎。



卓冠廷指出，105年市府成立影視發展基金會，聘用業界專家進行協拍，協助來台中拍攝的劇組，無論是封街拍攝、借用器具乃至於行政協調，採單一窗口溝通，要讓台中整個城市成為「影視界的攝影棚」。



新聞局表示，中台灣影視基地新建工程編列7.8億元預算，基地內完整保留李安拍攝「少年PI的奇幻漂流」的人工造浪池、深水池，設有2座全國最大室內收音攝影棚、1座中型攝影棚及工作坊和支援服務辦公室。



影視基地驗收點交完成後，將由中影八德股份有限公司團隊營運，帶入專業技術、資源，吸引國內外影視劇組到台中拍片，與周邊影視相關科系產學合作，培植在地專業人才，提供影視劇組更堅實的後盾。（編輯：張芷瑄）1070902