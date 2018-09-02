/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞太影展麥當勞李宏基楊偉中
>rss

中台灣影視基地完工 保留少年PI電影場景

發稿時間：2018/09/02 12:08

最新更新：2018/09/02 12:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中2日電）耗資新台幣7.8億元打造的中台灣影視基地已完工，基地內完整保留導演李安拍攝「少年PI的奇幻漂流」的人工造浪池、深水池，中市府期許創造在地產學合作契機。

位於台中市霧峰區的中台灣影視基地，新建工程已於7月中辦理竣工，配合整體工程推動程序進行驗收作業，預計9月底取得使用執照，10月底辦理正式驗收和點交。

台中市新聞局長卓冠廷今天表示，中台灣影視基地是全台首座公辦民營專業片場，期許未來整體工程點交營運後，創造在地產學合作契機，為台灣的影視產業和專業拍攝場域奠定良好基礎。

卓冠廷指出，105年市府成立影視發展基金會，聘用業界專家進行協拍，協助來台中拍攝的劇組，無論是封街拍攝、借用器具乃至於行政協調，採單一窗口溝通，要讓台中整個城市成為「影視界的攝影棚」。

新聞局表示，中台灣影視基地新建工程編列7.8億元預算，基地內完整保留李安拍攝「少年PI的奇幻漂流」的人工造浪池、深水池，設有2座全國最大室內收音攝影棚、1座中型攝影棚及工作坊和支援服務辦公室。

影視基地驗收點交完成後，將由中影八德股份有限公司團隊營運，帶入專業技術、資源，吸引國內外影視劇組到台中拍片，與周邊影視相關科系產學合作，培植在地專業人才，提供影視劇組更堅實的後盾。（編輯：張芷瑄）1070902

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP