北市長選舉民調 姚文智：我們後勢看漲

（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨台北市長候選人姚文智今天到木柵市場拜票。記者問姚文智近期民調是否有起色；姚說，民調都有在掌握中，「我們本身在不斷整合、團結下，我認為後勢看漲」。



姚文智今天在民進黨台北市議員周柏雅、王閔生、阮昭雄、簡舒培等人陪同下，到台北市木柵市場拜票。



記者問姚文智，為何會選擇到藍營的票倉拜票？姚文智說，自己是政治大學畢業，木柵市場是他生活的一部分，而他本來就要跑遍全台北市的市場，爭取民眾的認同。



記者也問姚文智，關於近日有媒體報導，旅遊界傳出，泰國、印尼、緬甸與馬來西亞等國的旅行業者，近期被當地中國大使館要求代為轉達，若華僑赴台參加國慶典禮，未來申請中國簽證會有困難。



姚文智對此表示，中國打壓台灣無所不用其極，尤其首都的選舉，大家已經看到中國挾著龐大的政經勢力，甚至在網路上也不斷在霸凌，這些大家要共同面對；台灣要維持一個自由民主人權的最基本生活方式，透過每個選舉，「都要把我們的意志表達出來」。



記者追問姚文智，關於近期的民調是否有起色？姚文智指出，民調都在掌握當中，所有的民調都會參考，「我們本身不斷在整合、團結，不斷有更多支持的人勇於表達，過去其實是比較多的民眾還沒有做出選擇，現在有越來越多人清楚的表達，我們覺得後勢看漲」。（編輯：李亨山）1070902