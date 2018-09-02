台南垃圾場聯外道路塌陷 卡車陷落無人傷

台南市城西路垃圾場聯外道路1日深夜發生塌陷，造成一輛大卡車陷落，市府會同相關單位人員2日上午前往現場處理。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年9月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市城西路垃圾場聯外道路在昨天深夜發生塌陷，造成一輛大卡車陷落，幸好沒有人受傷。由於現場吊車作業環境較為困難，市府將在把卡車吊起後，會同相關單位釐清塌陷原因。



台南市政府在意外發生後將道路暫時封閉管制，環保局、工務局、水利局等官員上午會同台電、自來水公司人員前往現場了解狀況，並展開陷落卡車吊起作業。



市府表示，現場原本調集兩部25噸吊車，但受限作業環境，再調整為一部120噸吊車。這個路段是台灣省政府在民國76年興建焚化爐時開闢的專道，附近沒有住家，平時也沒有民眾通行。這個路段以前沒有傳出塌陷意外，確切原因有待車輛吊起後進行調查。



市府也指出，此路段路齡超過40年，平時僅有垃圾車進出，對公眾安全沒有影響，但還是會全力搶通，並檢視附近路段，避免類似事件再度發生。（編輯：張芷瑄）1070902



