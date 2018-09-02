供佛齋僧感謝父母恩 柯文哲出席佛教盛會

中華國際供佛齋僧功德會2日上午在桃園市舉辦「國際供佛齋僧大會」，除藉此禮佛，也對父母及萬物感恩。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）中華國際供佛齋僧功德會今天上午在桃園市舉辦「國際供佛齋僧大會」，除藉此禮佛，也對父母及萬物感恩。出席活動的台北市長柯文哲表示，這和自己說的心存善念，盡力而為相同。



「2018國際供佛齋僧大會」上午在國立體育大學綜合體育館舉辦，大會邀請海內外62位佛教3大傳承長老、長老尼擔任大會主壇和尚、和尚尼，至少有7000多位來自各國的長老、法師與會並進行文化交流。



大會主席淨耀法師表示，佛教傳入台灣約300多年歷史，68年開始，由普門文庫定期舉辦齋僧大會，92年成立社團法人中華國際供佛齋僧功德會，集體供僧型式在台灣北區已經有38年的歷史。



淨耀法師表示，齋僧功德會奉「佛說說盂蘭盆經」教導，以誠心以修孝道、如法以培爾福德、寬容以成齋僧盛事的理念，結合義工與善心人士舉辦「國際供佛齋僧大會」，平日也會前往中國、越南、不丹等10多個國家，截至去年，累計海內外供養已達34萬多僧次。



柯文哲也出席這場盛會，他表示，供佛齋僧大會是台灣佛教界年度盛事，不僅是禮佛祈福法會，也是對父母及世間萬物表達感恩，透過供佛齋僧淨化人心。這和自己說的「心存善念，盡力而為」意義相同，以有限的生命追求無限的意義，讓台灣成為更和諧的社會。（編輯：李亨山）1070902



