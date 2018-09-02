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台商返台做公益 捐贈花蓮足協100萬元

發稿時間：2018/09/02 13:33

最新更新：2018/09/02 14:36

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台商返台做公益，2日捐贈新台幣100萬元給花蓮縣足球協會，盼藉具體行動拋磚引玉，促成企業回饋鄉里，支持台灣足運推展。中央社記者李先鳳攝　107年9月2日台商返台做公益，2日捐贈新台幣100萬元給花蓮縣足球協會，盼藉具體行動拋磚引玉，促成企業回饋鄉里，支持台灣足運推展。中央社記者李先鳳攝　107年9月2日

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮縣足球協會理事長陳益雄，長年推動足球運動、四處籌募經費帶球隊比賽；台商返台做公益，今捐贈新台幣100萬元給花蓮足協，盼藉具體行動拋磚引玉，促成企業回饋鄉里。

上海市台灣同胞投資企業協會去年已捐贈新台幣100萬元給花蓮足協，花蓮足協為花蓮高中、國中、國小共14支球隊添購球員裝備及球隊出國補助，每隊均獲贈兩套比賽服、襪子及教練服。今天球員們都穿著去年受贈的球衣參加捐贈儀式。

上午捐贈儀式邀請花蓮縣教育處長劉美珍見證，劉美珍致詞說，上月剛落幕的全國城市足球對抗賽，男子15歲組、18歲組花蓮縣代表隊捧回雙冠獎盃。在陳益雄帶領下，花蓮足球運動展現超高動力和能量。

陳益雄表示，上海市台灣同胞投資企業協會在會長李政宏的率領下，成立公益部，去年9月捐贈新台幣100萬元，今年4月邀請花蓮美崙國中足球隊及樂合國小排笛隊，前往上海交流參訪，拓展小球員視野。

今年獲贈比賽服學校，將增加花蓮農校、新城國小、西林國小、立山國小等校，捐贈裝備包括個人背包、球隊醫藥箱及大足球袋兩個。另外，花蓮足協規劃致贈各重點學校外套、足球鞋等。（編輯：李亨山）1070902

上海市台灣同胞投資企業協會去年已捐贈新台幣100萬元給花蓮足協，花蓮足協為14支球隊添購球員裝備及球隊出國補助；2日上海市台灣同胞投資企業協會再捐贈新台幣100萬元給花蓮足協，球員們都穿著去年受贈的球衣參加捐贈儀式。中央社記者李先鳳攝　107年9月2日上海市台灣同胞投資企業協會去年已捐贈新台幣100萬元給花蓮足協，花蓮足協為14支球隊添購球員裝備及球隊出國補助；2日上海市台灣同胞投資企業協會再捐贈新台幣100萬元給花蓮足協，球員們都穿著去年受贈的球衣參加捐贈儀式。中央社記者李先鳳攝　107年9月2日
台商返台做公益，2日捐贈新台幣100萬元給花蓮足協，出席活動的上海市台灣同胞投資企業協會成員和球員歡樂互動。中央社記者李先鳳攝　107年9月2日台商返台做公益，2日捐贈新台幣100萬元給花蓮足協，出席活動的上海市台灣同胞投資企業協會成員和球員歡樂互動。中央社記者李先鳳攝　107年9月2日
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