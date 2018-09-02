/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞太影展麥當勞李宏基楊偉中
>rss

柯文哲：黃郁芬很想簽柯P認同卡

發稿時間：2018/09/02 13:50

最新更新：2018/09/02 13:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者梁珮綺、黃麗芸台北2日電）台北市長柯文哲今天說，時代力量市議員參選人黃郁芬很想簽他的柯P認同卡，但「每個黨有每個黨的考慮」最後沒簽，何種考慮，他避重就輕的說「這要去問時代力量」。

參選士林、北投區市議員的黃郁芬競選總部昨天開幕，不過，因時代力量決定參選人不簽柯P認同卡，由於柯文哲曾說，只跟簽署柯P認同卡的政治人物「同框」，因此，柯文哲競選團隊評估後，改由幕僚「學姊」黃瀞瑩出席。

不過，柯文哲昨天上午「缺席」黃郁芬競總開幕，晚間卻在士東市場餐會「巧遇」、「意外同框」，支持意涵不言而喻。

柯文哲今天擔任再生家具開學季特賣會拍賣官，拍賣3件家具，他在踏入會場前接受媒體訪問，對於昨晚與黃郁芬不期而遇，他表示：「我們每天行程也很多，有時會選出大家最適合的方法。」

他說，黃郁芬很想簽他的認同卡，甚至除了認同卡上的16條外，還要自己增加6條，但是「每個黨有每個黨的考慮」。

至於柯文哲自己競選辦公室總幹事人選，他說，現正值市議會市政總質詢，告一段落後再來思考。

黃郁芬告訴中央社記者表示，認同「柯P認同卡」的16項內容，但身為台北市議員候選人的身分，職責應該是監督市政，且認為還有其他面向的政策內容也須推動，所以才未簽署。（編輯：李亨山）1070902

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP