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台南連兩起貨車陷路坑 幸未釀傷亡

發稿時間：2018/09/02 13:58

最新更新：2018/09/02 14:32

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台南市東區崇明路與崇明四街口2日上午出現路面塌陷，一輛貨車的左後輪卡在坑洞，幸好沒有人員傷亡。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年9月2日台南市東區崇明路與崇明四街口2日上午出現路面塌陷，一輛貨車的左後輪卡在坑洞，幸好沒有人員傷亡。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年9月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市安南區城西垃圾場聯外道路昨晚傳出道路塌陷，造成一輛貨車陷落。東區崇明路與崇明四街口今天上午也出現路面塌陷，一輛貨車的左後輪卡在坑洞，幸好都沒有造成人員傷亡。

台南市政府警察局第一分局指出，楊姓男子今天上午9時50分駕駛貨車由崇明路左轉崇明四街時，道路突然塌陷，左後輪卡在坑洞中。楊男僅受到驚嚇，沒有受傷。初估坑洞長寬各約1.5公尺，深度約2公尺，提醒用路人行經附近時小心行駛。

市府工務局獲報後到場將坑洞圍起，考量道路下方有自來水管及其他管線，預計在下午會勘後開挖回補。

另外，位於安南區的城西路垃圾場聯外道路在昨天深夜也發生塌陷，造成一輛大貨車車頭全部陷落在路面下方。幸好貨車司機陳姓男子沒有受傷，自行脫困。兩起路面塌陷的原因都還要進一步釐清。（編輯：陳俊碩）1070902

台南市東區崇明路與崇明四街口2日上午出現路面塌陷，市府工務局獲報後將坑洞圍起，將在會勘後開挖搶修。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年9月2日台南市東區崇明路與崇明四街口2日上午出現路面塌陷，市府工務局獲報後將坑洞圍起，將在會勘後開挖搶修。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年9月2日
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