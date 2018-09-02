挾高人氣輔選 馬英九：陳學聖聲勢上漲

前總統馬英九（戴墨鏡者）2日第3度來到桃園市，陪同國民黨桃園市長參選人陳學聖到傳統市場掃街拜票。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）為了輔選國民黨提名的桃園市長參選人陳學聖，前總統馬英九今天第3度來到桃園市，陪同陳學聖到傳統市場掃街拜票，馬英九表示，陳學聖近期的聲勢持續上漲，國民黨寄予厚望。



為拉抬國民黨桃園選情，馬英九上午3度陪同陳學聖及黨籍市議員參選人，前往八德區大湳市場掃街拜票，聽聞馬英九要來，現場一早就擠滿支持群眾，當他一現身，民眾更是搶著一睹風采，馬英九不但前往當地麵店品嚐小吃，民眾的握手、合照更是來者不拒，展現高人氣。



馬英九受訪表示，桃園市支持國民黨的民眾還是蠻多的，他頻頻到桃園掃街拜票的目的，主要是盼望能喚醒民眾對國民黨能繼續支持，尤其目前的選情，國民黨看起來是有機會的，因此更需要加強。



馬英九表示，民進黨的執政讓台灣民眾怨聲載道，國民黨不能不反映這種情況。黨提名的桃園市長參選人陳學聖，聲勢近期持續上漲，國民黨對他寄予厚望。馬英九下午除將陪同陳學聖到東勢建安宮祈福參拜，還將前往平鎮區女青年會進行專題演講。



另外，馬英九也說，對前國民黨發言人楊偉中遭遇到的不幸事故感到遺憾。（編輯：李亨山）1070902





前總統馬英九（左4）2日陪同桃園市長參選人陳學聖（左3）到傳統市場掃街拜票，馬英九不但前往當地麵店品嚐小吃，民眾的握手、合照更是來者不拒，展現高人氣。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月2日