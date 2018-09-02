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情侶古道賞景迷途 瑞芳警消救援

發稿時間：2018/09/02 16:37

最新更新：2018/09/02 16:47

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zoom in 一對情侶1日上午相約前往新北市平溪區石硿子古道遊憩，兩人途中分道尋幽卻不慎迷路，警消獲報展開救援，所幸兩人晚間平安獲救，僅手腳割傷。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年9月2日一對情侶1日上午相約前往新北市平溪區石硿子古道遊憩，兩人途中分道尋幽卻不慎迷路，警消獲報展開救援，所幸兩人晚間平安獲救，僅手腳割傷。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年9月2日

（中央社記者王朝鈺新北市2日電）一對情侶昨天前往新北市平溪區石硿子古道賞景，兩人途中分道尋幽卻不慎迷路，瑞芳警分局與雙溪消防分隊組成搜救隊前往營救，昨天下午6時找到這對情侶，所幸2人僅手腳割傷。

瑞芳警分局今天表示，藍姓男子和女友林女昨天上午9時從基隆出發前往石硿子古道賞景，原定預計40分鐘抵達觀景台，兩人入山後走了約900公尺，林女因想走溪邊小路，兩人因而分道尋幽，約定在石硿子古道觀景台碰面。

藍男抵達觀景台後未見女友身影，手機又沒訊號無法聯繫上女友，因而決定繼續往前走，但因不熟悉山路變化而迷路，藍男擔心發生危險，立刻找到手機有訊號的地方打給女友，請女友代為通報警方。

瑞芳警分局太平派出所所長蘇俊和及雙溪消防分隊隨即組成救援小組前進山區，救援小組從報案人提供的座標研判藍男可能誤闖古道舊岔路，一行人隨即從平溪古道入山，晚間6時許找到這對情侶，所幸2人意識清楚，僅雙手及右腳遭芒草和石礫割傷。

一行人下山後先到派出休息，警方泡了兩碗牛肉麵供兩人食用，藍男表示，感謝警消全力搜救，也對勞師動眾感到不好意思。

瑞芳警分局長陳良德呼籲，山區景色優美但也深藏危機，提醒民眾在不熟悉的山道最好有嚮導帶領，山中狀況一日百變，欣賞美景之餘也要隨時留意路線正確性，以免對自身造成危害。（編輯：梁君棣）1070902

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