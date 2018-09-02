單親嬤助單親媽 省吃儉用累捐近千萬

（中央社記者楊思瑞台南2日電）寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉生活節儉，行善卻很大方，今天邀請20名單親媽媽到北台南家扶中心參加茶會，並致贈每人新台幣2萬5000元鼓勵金，累計從民國61年至今已捐出955萬元。



83歲的陳楊麗蓉在26歲時就面臨丈夫因病過世、兩名幼女嗷嗷待哺的家庭變故，對於單親媽媽的處境相當清楚。



北台南家扶中心主任莊淑惠表示，陳楊麗蓉61年起透過婦工會，於每年丈夫忌日時，對台南縣處於生活困境的單親母親表達關懷慰問；81年轉由家扶中心提供捐助名單，每名媽媽可獲1萬到3萬5000元的急難生活救助金。47年來已有488人受惠，捐助金額高達955萬元。



「單親媽媽沒有悲觀的權利，擦乾眼淚一起相挺向前行」。陳楊麗蓉表示，她當年哭到沒有眼淚，得到乾眼症。因此，大家的心聲她真的懂，但現階段更重要的是堅強地挑起重擔好好教育子女。



陳楊麗蓉的外孫女陳宜瑾今天特地從台北搭車南下參與茶會，並帶來自營麵包店特製的50條麵包共襄義舉。她說，受助的媽媽們才是阿嬤的貴人，讓阿嬤的愛心得以流傳。



莊淑惠表示，陳楊麗蓉的生活十分簡樸，在悶熱天氣裡甚至連電風扇都捨不得用，但行善卻從不間斷不吝嗇，而且還會親筆寫信鼓勵受助的媽媽們。用這樣的愛心表達對丈夫的思念，實在令人感動。（編輯：翁翠萍）1070902