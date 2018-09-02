夏季遊合歡山觀星 與銀河拍美照留永恆

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投清境銀河季今天在鳶峰停車場開幕，除有天文望遠鏡讓民眾觀星，攝影專家及模特兒示範星空拍攝技巧，也為旅客與星空銀河合影留下永恆回憶；銀河季期間都有接駁與解說。



合歡山是東亞最佳觀星地點，日前還吸引香港新人跨海來拍銀河婚紗照，南投縣政府向國際暗天協會爭取認證，規劃在鳶峰設立全台首座「合歡山國際暗空公園」，需經約一年半審查時程，未來若通過認證，南投縣長林明溱說，將可加值南投觀光發展，再創旅遊高峰。



為更打響合歡山銀河之美，縣政府、清境觀光協會、清境農場今天舉辦「南投清境銀河季」開幕活動，下午先在國民賓館會議室進行合歡山國際暗空公園在地商家共識課程，晚間則帶領民眾到鳶峰停車場觀測銀河，並邀攝影專家、婚紗模特兒示範人像與銀河拍攝技巧。



林明溱說，合歡山夏季特有星空與銀河美景，長年吸引天文迷朝聖，縣政府今年舉辦銀河季讓更多國內外遊客欣賞絕美星空，並藉此說明設立國際暗空公園方向、如何規劃完善觀星環境，並攜手業者、居民、天文學會建立友善經營共識，打造台灣第一個星空小鎮。



清境觀光協會總幹事林宏哲說，清境銀河季即日起到11月10日，每週六晚間安排免費接駁車行駛清境往返鳶峰，每次限額100人，可撥049-2801518報名；配合申請合歡山國際暗空公園，清境啟動星空小鎮計畫，觀星巴士將備有天文望遠鏡及專業解說老師，帶領遊客探索無垠宇宙與閃耀星空。（編輯：翁翠萍）1070902