雙金作曲家林強加入花博 樂曲傳遞生態精神

台中市政府邀請多次榮獲金馬獎最佳原創電影音樂與金曲獎得主林強（圖），參與花博后里森林園區「發現館」音樂設計，希望讓遊客更了解展區精神。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年9月2日

（中央社記者趙麗妍台中2日電）花博后里森林園區「發現館」為自然生態代表展區，市府邀請金曲、金馬獎原創樂曲得主林強擔任音樂創作者，他運用曲子串起年輕人創意、遊客聽覺感受，傳遞場館的自然生態理念。



2018台中世界花卉博覽會11月登場，強調生產、生態與生活的平衡。后里森林園區「發現館」為自然生態代表展區，帶領遊客遊歷大甲溪低海拔至高海拔生態面，包括出口海高美濕地、低海拔農村環境、中高海拔山脈林相與溪流。



為讓遊客更了解展區精神，市府邀請多次榮獲金馬獎最佳原創電影音樂與金曲獎得主林強參與音樂設計。



林強表示，發現館分為里山石虎、生態廊道、海河交界等8個空間，每個空間由不同年輕人創作，展現各自特色，作曲過程透過與年輕創作者交流，找出他們的創作精神，融入曲子，展現各展區的核心精神。



「音樂只是氛圍營造」，林強指出，音樂是配角，襯托每個展區的創作理念。他舉例，館內有一區的自然特色較為夢幻，當踏入展區時，可感受現實與虛幻的交界，讓人似乎存在於現實卻又抽離現實。



林強表示，此時，音樂就要協助營造現實與夢境並存的狀態，傳遞創作者想表達的氛圍，也讓觀眾隨著樂音融入場館的建築特色與創作理念。



市府指發現館區分8個空間，觀眾依循海拔情境轉換，仿若觀賞一部電影的起承轉合，提供觀眾全感體驗空間，音樂也是其中重要感官元素，盼透過台灣流行音樂傳奇人物林強運用音樂詮釋台中花博的空間故事。（編輯：翁翠萍）1070902