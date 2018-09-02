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豪雨炸出2千多個道路坑洞 台南9/3填補完畢

發稿時間：2018/09/02 17:56

最新更新：2018/09/02 18:07

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台南市安南區城西路垃圾場聯外道路1日晚間發生塌陷，導致一輛大貨車陷落其中，幸無人員傷亡；台南市工務局2日也隨即出動人員機具填補搶修。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年9月2日台南市安南區城西路垃圾場聯外道路1日晚間發生塌陷，導致一輛大貨車陷落其中，幸無人員傷亡；台南市工務局2日也隨即出動人員機具填補搶修。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年9月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市安南區及東區分別在昨晚及今天上午出現道路塌陷，導致車輛陷落，代理市長李孟諺已指示盡速修復。市府統計，連續豪大雨造成2000多個道路坑洞，預計在明天填補完畢。

台南市政府工務局指出，安南區城西路垃圾場聯外道路昨天深夜發生塌陷，導致一輛貨車陷落。初步了解此路段是民國76年興建焚化爐時開闢的專用道路，附近並無住家，平時並無民眾通行，塌陷原因有待後續調查。

工務局指出，東區崇明路、崇明4街口今天上午也出現道路塌陷，導致一輛貨車輪胎陷落卡住。經開挖後研判是台電管線毀損，下午台電公司已經進場施作，工務局會全力協助，盡快搶修。

工務局指出，0822連續豪大雨後出現2000多個大小道路坑洞，面積較大的有北區長榮路一段、安平區建平9街口，東區崇明4街口及安南區城西街垃圾場聯外道路等4處。原因多為地表道路路齡已久，以及地底老舊箱涵及維生管線破損所致。至今天下午為止還有100多個坑洞，預計明天填補完畢。（編輯：李錫璋）1070902

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