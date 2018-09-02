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姚文智：追求進步城市 不怕所有壓力挑戰

發稿時間：2018/09/02 18:59

最新更新：2018/09/02 18:59

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（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天受訪指出，希望支持改革的人能更堅定支持總統不斷改革的決心，「要追求進步的城市，所有的壓力我們都不怕，所有的挑戰我們都願意勇往直前」。

姚文智下午在民主進步黨台北市議員梁文傑、顏若芳與民進黨台北市議員參選人陳怡君等人陪同下，到台北市迪化街掃街拜票。

記者問姚文智，今天早上他到木柵市場掃街拜票時，碰到不滿年金改革的民眾等，抱怨中央施政，是否會擔心民怨影響到選情。

姚文智說，民進黨對台灣進行全面性的改革，意志非常堅定；年金改革是過去歷任政府都沒辦法做到的事情，大家應該給總統蔡英文掌聲，當然改革會遇到阻礙，改革會有一些人的權益被影響到，所以在公開的街上、路上遇到不同聲音，這在民主社會中非常合理。

因此，他強調，希望支持改革的人能更堅定支持蔡總統不斷改革的決心，過去幾任政府嘴巴講講做不到，但蔡總統做到了，為何大家要把這樣的抱怨或者是阻礙不斷放大，造成改革更多的困擾。

姚文智表示：「我們支持中央政府所有改革，未來台北市的改革也要更加努力，我們要追求一個進步的城市，所有的壓力我們都不怕，所有的挑戰我們都願意勇往直前。」（編輯：梁君棣）1070902

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