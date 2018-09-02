澎湖縣長選戰 各參選人紛推軟實力

年底澎湖縣長選舉計有7人登記參選，參選人們也各自出招拚選戰，其中無黨籍參選人呂華苑2日選在湖西龍門與尖山社區舉辦珠藝創作活動，邀請鄉親參與，拉近與民眾距離。（呂華苑提供）中央社 107年9月2日

（中央社澎湖縣2日電）澎湖年底五合一選舉，競爭激烈，無黨籍縣長參選人今天紛紛展開各種文創、藝文等造勢活動，爭取選民支持，更為激烈的選戰中，增添和諧的氛圍。



澎湖縣長選舉共計有呂華苑、吳政隆、陳大松、陳光復、翁珍聖、鄭清發與賴峰偉等7人登記，是地方自治有史以來最多的一次，各參選人都全力以赴。



無黨籍縣長參選人呂華苑今天在湖西龍門與尖山社區出發，分別舉辦珠藝創作，大批社區民眾一起動手做珍珠手鍊和項鍊，未來將巡迴各村里，讓民眾都來體驗。



陳大松邀請來自台中的工藝書法大師林榮宗，現場揮毫有「澎湖海天映日月 大松揖手眾鄉親」墨寶來致贈給陳大松，預祝選戰成功，並為現場民眾揮毫有「海納百川」與「時來運轉」。



鄭清發今天傍發起「引領澎湖、樂活宜居」造勢活動，動員120部機車大隊，繞行北馬公市區，並在澎湖縣政府前廣場高呼口號，展現動員人脈，營造出勝選氣勢。（編輯：陳清芳）1070902





年底澎湖縣長選舉計有7人登記參選，是有史以來參選人數最多的一次，參選人也各自出招力拚選戰，其中無黨籍參選人陳大松（後右）2日邀請書法名家以墨寶獻祝福，並現場為民眾揮毫。中央社 107年9月2日